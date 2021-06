AKO PIJETE TABLETE ZA PRITISAK ILI HOLESTEROL OBAVEZNO PROČITAJTE: Ovu hranu odmah izbacite jer je opasna u kombinaciji sa lekovima

Ovu kombinciju lekova i hraneu lekari nikako ne savetuju, a evo i o čemu je reč...

Da so može da podigne krvni pritisak i ne preporučuje se osobama koje pate od hipertenzije, to svi znaju. Ali postoje i neke druge kombincije lekova i hrane koje lekari nikako ne savetuju, a evo i o čemu je reč...

Lekovi za plućne tegobe

Ova vrsta lekova koristi se za astmu, bronhitis i druge bolesti povezane sa plućima. Važno je da znate da dok uzimate ove lekove, morate da ograničite unos kafe i drugih pića i hrane koja sadrže kofein.

Razlog?

Ovi lekovi stimulišu nervni sistem, a da ne bi vam preterano rasla tenzija i uzbuđenje, neophodno je da ograničite unos kofeina. Takođe treba izbegavati masnu hranu, jer masnoća povećava apsorpciju nekih lekova za respiratorne tegobe.

Lekovi za snižavanje krvnog pritiska

Lekovi za snižavanje krvnog pritiska propisuju se i kod problema sa srcem i bubrezima. Ova grupa lekova uključuje kaptopril, enalapril i ramipril. Kada ih uzimamo, ne bi trebalo da jedemo hranu koja sadrži puno kalijuma.

Razlog?

Lekovi ove vrste povećavaju količinu kalijuma u ​​krvi, a njegovo predoziranje može izazvati nepravilan rad srca i izazvati osećaj otežanog disanja. Zato, kada uzimate ove lekove, bolje je da ograničite unos:

banana

krompira

soje

spanaća

Lekovi za probleme sa aritmijom

Ovi lekovi (poput digoksina) su propisani za lečenje i sprečavanje srčane insuficijencije. Problem nastaje kada sa njima jedemo hranu koja sadrži glicirizinsku kiselinu (poput sladića).

Razlog?

Ova kiselina, kada dođe u kontakt sa digoksinom, može da izazove aritmije ili čak srčani udar. Nalazi se u nekim slatkišima, kao i u sastojcima piva. Dijetetska vlakna takođe mogu da utiču na efikasnost ovog leka, tako da ih važno da ih uzimate 2 sata pre obroka ili 2 sata posle jela. Neke biljke takođe smanjuju efikasnost digoksina, a to su kantarion i aleksandrijski list.

Lekovi za snižavanje nivoa lošeg holesterola

Ovi lekovi se propisuju za gojaznost, dijabetes i kardiovaskularne bolesti i ne smeju da se kombinuju sa agrumima.

Razlog?

Agrumi poboljšavaju apsorpciju ovih lekova, što može da dovede do predoziranja lekovima i neželjenih efekata. Kada se uzimaju sa sokom od pomorandže, delovaće kao da ste maltene popili dvostruko veću dozu lekova.

Antikoagulanti

Antikoagulanti se propisuju za lečenje i sprečavanje tromboze, a jedan od najrasprostranjenijih lekova ovog tipa jeste varfarin. Kada uzimate ovu vrstu terapije, treba da izbegavate hranu bogatu vitaminom K ili onu koja podstiče snižavanje viskoznosti krvi.

Razlog?

Ovi lekovi su nekompatibilni sa borovnicama, belim lukom, đumbirom i nekim začinima (kajenski biber, cimet, kurkuma). Činjenica je da same te namirnice deluju kao antikoagulanti i ako im se doda varfarin, to može izazvati krvarenje. Što se tiče vitamina K, on smanjuje efikasnost leka. Ovaj nutruijent se najviše nalazi u spanaću, repi, kelju i brokoliju.

Analgetici

Lekovi iz ove grupe propisuju se za upale, bolove u mišićima, glavobolju. Jedan od najpoznatijih analgetika je ibuprofen. I njega, kao i druge analgetike, ne treba uzimati sa slatkim gaziranim pićima.

Razlog?

Ibuprofen je nekompatibilan sa slatkim gaziranim pićima, jer ugljen-dioksid i kiselina sadržani u njima poboljšavaju apsorpciju sastojaka leka i, shodno tome, povećavaju njihovu koncentraciju u krvi.

Zbog ovoga je gotovo nemoguće kontrolisati dozu leka i postoji opasnost od njegovog predoziranja. Kao rezultat, bubrezi mogu da se oštete.