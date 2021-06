Stručnjaci TVRDE: Žene, ovako će vaš orgazam trajati i više od 20 sekundi!

Žene bi, za dobro raspoloženje, trebalo da dožive najmanje tri orgazma nedeljno. Evo nekoliko saveta kako da orgazmi traju po 20 sekundi, pa i duže.

"Ako je žena seksualno zadovoljena, oseća se fantastično jer čini nešto dobro za sebe, a istovremeno i drugima može da prenese dobro raspoloženje", rekla je dr Andrea Penington. "Uprkos tome što višestruki orgazmi imaju dosta prednosti, loše je to što na svaka tri muška orgazma dolazi jedan ženski. To bi trebalo da se promeni", dodala je.

Veliki orgazam mogao bi da se sastoji od 10 do 15 malih "naleta" u kojima telo ispušta napetost, a mali orgazam od 3 do 5. Prilikom orgazma se povećava dovod krvi u genitalije, a vaš mozak se fokusira na čula u potpunosti - tokom orgazma gubimo svest o zvucima i mirisima koji se nalaze oko nas. Stručnjaci su, zato, odlučili da podele nekoliko saveta pomoću kojih možete da učinite orgazam još dužim. 1. "Edžing" tehnika U pitanju je dostizanje vrhunca i zatim naglo povlačenje.

Kod 65% od ispitanih žena, one koje su radile ovaj trik dva ili tri puta, imale su jače orgazme. 2. Pauziranje Kada osetite da se približava vrhunac, odmaknite se od partnera. To će vam dozvoliti dodatnih minut ili dva da se "odmorite", a onda možete da nastavite tamo gde ste stali. 3. Distrakcija Smislite nešto što će vam odvraćati pažnju kada se približite vrhuncu. To može biti, na primer, tapkanje po unutrašnjoj strani butine.

