SAVRŠENE LJUBAVNICE ne prave ove greške

Neke navike kojima žene robuju u krevetu mogu da učine da izgledaju potpuno nespretno i nesigurne u sebe. Evo spisaka grešaka koje žene prave prilikom intmnih odnosa.

1. Niste zadovoljni izgledom svoga tela i njemu to jasno dajete do znanja. Dopustite mu da voli vaše telo. Osim ako ne želite da bude detaljno informisan o svakoj vašoj mani, prestanite da se žalite na prevelik stomak ili guzu punu celulita jer, osim ako u ta mesta svakodnevno ne upirete prstom, on ih neće primetiti. Ako ste zaista nesigurni ili nezadovoljni svojim izgledom, postoji niz načina kojima takve sitnice možete potpuno promeniti, ali bar na trenutak pokušajte da ne mislite na njih i voleli svoje telo onoliko koliko ga voli vaš partner.

2. Redovo pričate o svojim nesavršenostima. Kao što smo i rekli, žena koja je potpuno zadovoljna sa svakim delićem svog tela i karaktera verovatno nije s ovoga sveta, ali vaš problem nije u vašim manama već u vašoj opsednutosti istima. Radite na jačanju svog samopouzdanja, a u međuvremenu kompenzujete prigušenim svetlima, seksi donjim rubljem u kojem se osećate neodoljivo i činite sve da biste noć učinili lepšom i uskraćenom za koju negativnu misao.

3. Niste dovoljno intimni. Intimnost; fizička i emotivna, je bitna komponenta svake veze. Ako mu uskraćujete intimnost kao neki način kažnjavanja, samo da biste ga povremeno počastili senzualnim dodirom kad je bio "dobar dečko“, onda nije fer očekivati odličan seks. Bliskost je ključan čimbenik u vezi i ne bi ga trebalo koristiti kao alat kažnjavanja.

4. Veoma retko ste napaljeni i raspoloženi za seks. Odgovor je jednostavan – potrebno vam je više uzbuđenja! Kad je devojka napaljena, ona uopšte ne razmišlja o sitnicama kao što su celulit i ostale gluposti. Ona je potpuno opuštena i uživa u seksu. Dobra vežba za početak je povez oko očiju i koncentracija na druga čula. Zaboravite na sve što vas muči i na trenutak se prepustite uživanju.

5. Seks sam, između ostalog, služi i za igranje igrica. Ako mu uskraćujete seks zato što nije bio dobar ili vam nije dao ono što ste želeli, onda od seksa činite oružje, a samim time celokupno iskustvo postaje mnogo jeftinije. Zaboravite na takve igrice jer bi seks trebalo da bude nešto u čemu oboje uživate.

6. Seks uzimate zdravo za gotovo i u njega ne ulažete trud. To što ste u vezi godinama i što se sad osećate dovoljno sigurno da se pred njim možete pojaviti bez trunke šminke i u trenerci je super. Ipak, ponekad bi se i dalje trebalo truditi da se sredite. Nemojte zaboraviti kako ste izgledali na vašem prvom sastanku i potrudite se tu i tamo da mu pokažete kako je ta devojka još tu. To znači da se brinete o svome izgledu i telu. Zvuči površno, ali muškarci su vizualna bića.

7. Seksate se isključivo kada ste savršeno raspoloženi. Ako uvek čekate da stigne ono pravo raspoloženje da biste se bacili na posao, možda ga nikad nećete ni dočekati. Baš kao i s vežbom, ponekad morate stvari preuzeti u svoje ruke i sami stvoriti pravo raspoloženje. Pročitajte erotski roman, maštate ili vežbajte da biste postali energičniji. Na taj ćete način sami stvoriti raspoloženje za seks.

Autor: Pink.rs