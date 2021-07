Imaju li psi smisao za humor – šta mislite?

Nesumnjivo je da nas psi mogu nasmejati. Ali, da li sami psi imaju ono što mi nazivamo smisao za humor? Da li oni znaju kada su smešni? Da li su i njima pojedine stvari i situacije smešne? I na kraju – da li se psi smeju i čemu? Ako su vam nekad pala na pamet ova pitanja evo odgovora.

Mnoga istraživanja su pokazala da primati imaju smisao za humor. Najpoznatiji primer predstavlja gorila Koko koji pored toga što je razumeo preko 2000 reči je bio poznat i po pravljenju različitih šala i korišćenju igre reči. Naučnici koji se bave evolucionom biologijom tvrde da mnoge životinje, a možda i većina njih znaju šta je smešno.

Mogli bi da kažemo: možda ne možemo da definišemo smisao za humor, ali znamo da je to kada ga vidimo.

Svi znamo da prepoznamo razigranost kod naših pasa. Neke teorije sugerišu da želja za igrom i samo učešće u njoj predstavlja smisao za humor. Čak je i Čarls Darvin tražeći sličnost u ljudskim i životinjskim emocijama primetio ponašanje koje je definisao smislom za humor koji prevazilazi samo igru. Posmatrao je igru pasa kojima su vlasnici bacali komad drveta. Kada bi uhvatili drvo, dolazili bi u blizinu vlasnika i legli puštajući drvo ispred sebe. Ukoliko bi vlasnik pokušao da uzme to drvo, psi bi munjevito zgrabili drvo i pobegli. To su u stanju da urade bezbroj puta, očigledno uživajući u takvoj vrsti šale. Uostalom, to ste sigurno i sami primetili kada ste se igrali sa svojim ljubimcem.

Da li se psi glupiraju kako bi nas nasmejali?

Osnovna preokupacija životinja je opstanak, tj briga da zadovolje sopstvene potrebe kako bi preživele. Mnogi smatraju da je glupiranje i šašavo ponašanje način kojim privlače pažnju okoline. Na primer: vaš pas radi ono što vi želite da on uradi i potom sledi nagrada. To se pre svega odnosi na poslastice, nagradice i hranu. Ali ako se on valja po podu i „blesavo“ vas gleda isplaženog jezika ili nakrivljene glave pa se vi nasmejete i uzvratite maženjem, pas će to usvojiti kao obrazac kojim je osvojio vašu pažnju. Skeptici bi rekli da se radi baš o mehanizmu preživljavanja, ali mnogi naučnici ne isključuju mogućnost da se ludiranje, iako je naučeno, može pripisati smislu za humor.

Ukoliko razigranost poistovetimo sa smislom za humor, moramo imati na umu da različite pasa imaju različite karakteristike ličnosti. To znači da imaju i različit stepen razigranosti. Naučnici koji su ispitivali ponašanje pasa na Kalifornijskom univerzitetu u Davisu rangirali su neke rase po nivou razigranosti. Na prvom mestu se nalaze Irski seteri, zatim slede engleski springer španijeli, mini šnauceri, erdel terijeri, standardne pudle, zlatni retriveri itd. Naravno, postavlja se pitanje da li je to i rang lista rasa koje imaju najrazvijeniji smisao za humor? Ovo istraživanje nije dalo precizan odgovor na to pitanje.

Da li se psi smeju?

Ovo pitanje predstavlja i dalje predmet krajnje oprečnih rasprava i mišljenja. Mnogi stručnjaci za ponašanje tvrde na osnovu proučavanja da se psi smeju ali ne onako izražajno kao ljudi. To potrepljuju ponašanjem pasa koji kada su uzbuđeni ili radosni često pomalo otvore usta i krive ivicu usta tako da ona izgleda kao osmeh. Ukoliko je uzbuđenje još jače dolazi i do ubrzanog dahtanja koje se tumači kao glasan smeh!

S druge strane, mnogi stručnjaci smatraju da su ovakve manifestacije pre izraz opreza i upozorenja i da svako krivljenje vilice i usana treba pažljivo posmatrati i tumačiti jer može da se radi i o početnom pokazivanju moguće agresivnosti.

Za kraj još jedno istraživanje koje govori u prilog teorije da se psi smeju, što je jedan od elemenata smisla za humor. Patricija Simonet stručnjak za ponašanje životinja sprovela je u državi Vašington studiju o vokalizaciji pasa. Snimali su zvuke koje proizvode psi tokom igre. Kasnijom spektografskom analizom utvrdili su da postoji specifičan zvuk tokom izdisanja vazuha u igri. Ovaj zvuk obično ljudsko uho ne može da registruje i oni su ga nazvali „pseći smeh“. Razlog za to je bilo ponašanje drugih pasa koji su na ovo izraženo disanje usiljenog vazduha delovali naklonom, radosnim mahanjem repa i jurnjavom.

Možda vam se čini da vam nismo dali jasan odgovor na pitanje: da li psi imaju smisao za humor. Ali, ne zaboravite da se već vekovima naučnici spore i oko toga šta je to smisao za humor kod ljudi. Srećom po naše pse, većini vlasnika nisu potrebni empirijski dokazi za postojanje ili odsustvo smisla za humor kod njihovih pasa. Njihovi ih ljubimci stalno zasmejavaju i zabavljaju svojim postupcima i tako potvrđuju tvrdnju Marka Bekofa, autora knjige „Emocionalni život životinja“: „Ukoliko mi imamo smisao za humor, onda i životinje treba da imaju osećaj za humor.“

Autor: