Da li ste znali: I muškarci vole da ih želite!

Obično kada pričamo o iniciranju udvaranja, seksa i ugađanju, muškarci su ti koji su označeni kao oni koji moraju ove stvari da rade prvi, da započnu udvaranje, jure i ostvaruju želje.

I dok je do sada najčešće smatrano da je poželjnost bitna komponenta ženske seksualnosti, neka od najnovijih istraživanja sugerišu da osećaj - biti seksualno poželjan, može biti veoma važan i za mušku seksualnost - samo što mnogi od muškaraca još ne razmišljaju na taj način.

Zašto je to tako?

Potreba muškaraca da se osećaju poželjno se kosi sa stereotipima koje naše društvo nastavlja da promoviše. To jest, ako su muškarci svesni svoje poželjnosti, to sugeriše da njihova seksualna želja može biti kontrolisana i svesno izabrana, a ne samo uvek očekivana. Iz ovoga proizilazi da i muškarci ponekad više imaju pravo da budu pasivni u svojoj seksualnosti, da očekuju recimo da budu zavedeni pre nego dominantni i "agresivni". I to se dotiče ključnog dela muške seksualnosti koji mnogi od nas ne priznaju: želja muškaraca za seksom možda nije tako jaka, jednostavna, stalna i nepokolebljiva koliko se smatra.

Koliko je važno da se muškarci osećaju seksualno poželjnim?

U studiji(1) u kojoj je učestvovalo 237 heteroseksualnih muškaraca, starosti od 18 do 65 godina, u vezama od šest meseci ili duže, ispitivano je koliko su se osećali seksualno poželjnim u njihovim seksualnim iskustvima. Dok je 5,5% ispitanika navelo da činjenica “biti seksualno poželjan” nije važna za njihova seksualna iskustva, neverovatnih 94,5% učesnika u istraživanju ukazalo je da je “seksualna poželjnost” njima veoma ili izuzetno bitna, vezano za njihova seksualna iskustva.

Kako se to muškarci osećaju seksualno poželjnim?

Muškarci u navedenoj studiji su pokazali da postoji pet važnih načina kako ih njihovi seksualni partneri žele:

1. Komplimenti

Mnogi muškarci su naveli da jednostavno slušanje njihove žene ili devojke, koja im daje kompliment za njihov fizički izgled, čini da se osećaju dobro, pa čak i da se seksualno uzbude. Učesnici su naveli primere kada im se svidelo šta su njihove žene ili devojke govorile, kao na primer: “ Izgledaš tako dobro bez košulje na sebi, volim da te gledam, divan si”.

2. Zavođenje

Muškarci u ovoj studiji su takođe opisali da se osećaju seksualno poželjnim kada se njihova žena ili devojka ponašaju koketno i zavodljivo na brojne načine, što im je sugerisalo da ona misli na njega. Na primer, pravljenje određenih seksualnih komentara, flertovanja, slanje sugestivnih tekstova ili slika, dirty talk i slično.

3. Fizički dodir

Pored komplimenata i zavodljivih gestova, muškarci su opisali da im je važno da ih njihova partnerka dodiruje. Važno je napomenuti da ovaj dodir ne mora biti striktno seksualan po prirodi, da bi se muškarci osetili poželjno. U stvari, mnogi muškarci su opisali želju da budu dodirnuti na način koji je više romantičan nego otvoreno seksualan. Na primer: “ Volim kada me ona slučajno dodirne u prolazu. Ponekad jednostavno samo stavi ruku na moju nogu kada sedim ili me dodirne po vratu. Ako sedim blizu nje, volim da se ona privije uz mene.”

4. Iniciranje seksa

Određeni broj muškaraca je takođe nagovestio da razdvaja romantične dodire od dodira koji otvoreno pozivaju na seks. Oni vole kada partnerka inicira seksualne aktivnosti, i što ih čini poželjnim i više uzbuđenim.

Muškarci kažu: "Osećam se poželjnim kada ona inicira seks, bilo verbalno ili putem dodira. Volim kada se ona mazi, grli, ljubi sa mnom, vuče me u spavaću sobu, ili mi samo kaže da želi da imamo seks sada.”

5. Entuzijazam

Konačno, muškarci u studiji su pokazali da nije samo seks u velikim količinama učinio da se osećaju poželjnim, već i način na koji je njihova partnerka stupila u interakciju sa njima tokom seksualne aktivnosti. To jest, muškarci su pokazali da je imati emotivno prisutnog partnera, koji je uzbuđen i želi seks, ogromna komponenta njihove vlastite seksualne želje i užitka, a nisu bili zainteresovani za seks sa nekim ko je samo jedva čekao da završi sa tim.

(1) Society of the Scientific Study of Sexuality (SSSS) Annual Meeting in Montreal, Canada, "I Want You to Want Me: Men Need to Feel Sexually Desired Too", November 2018.