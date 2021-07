RODITELJI, OPREZ! I bebe treba da nose NAOČARE ZA SUNCE, evo na šta upozoravaju OFTAMOLOZI!

Važno je da naočare za bebe budu kvalitetne, one koje zaista u sebi imaju zaštitu od loših sunčevih zraka, a ne samo da su tamne, moderne ili lepih boja.

Štetni UV zraci mogu da oštete oči beba i dece, pa oftalmolozi savetuju da i bebe treba da nose naočare kada izlaze na sunce. Kod beba su oči još u razvoju, pa je važno zaštititi ih od štetnih UV zraka.

Potrudite se da odaberete što udobniji model, tako da beba ne oseća neprijatnost dok ih nosi.

Rožnjača, sočiva i tečnosti su mnogo čistije kod beba nego kod odraslih. To dozvoljava zracima kraće talasne dužine da dopru do retine, što dovodi do katarakte kasnije u životu.