7 znakova da je muškarac ODLIČAN u krevetu! Posebno obratite pažnju da li kuva sa RECEPTOM ILI BEZ

Od onoga što gledaju na televizoru, do onoga što kuvaju za večeru ili koliko dobro govore, postoje znaci da imate posla sa odličnim ljubavnikom.

Ukoliko primetite ovih sedam znakova kod vaše simpatije, znači da imate sreće. Vaš muškarac je sigurno sjajan u krevetu!

1. Gleda humorističke serije

Odličan smisao za humor znači da je vaš partner verovatno odvažniji u krevetu jer se ne plaši da zabrlja.

Kikotanje vas opušta. Isprobavanje novih poza u krevetu ne mora biti neprijatno, uz momka koji ima smisao za humor, sve se pretvara u zabavno iskustvo.

Sposobnost da se zajedno smejete takođe pomaže u izgradnji veze između vas.

2. Kada kuva, ne koristi recept

Da li vaš kolega blagog karaktera uvek iznesi nove ideje? Pozovite ga na piće - mogli bi biti zver u krevetu.

Ili je možda vaš partner kreativni genije u kuhinji, odbijajući da sledi recepte, uvek se prepušta trenutnoj inspiraciji.

NJihovi eksperimenti i ideje se možda neće uvek isplatiti, ali ovi suptilni znaci kreativnog uma govore da su verovatno i inovatori u spavaćoj sobi.

Inovativnost može nagovestiti da je neko otvoren za nove ideje u spavaćoj sobi i da će možda biti spreman za malo igranja uloga, gde se sve vrti oko improvizacije.

3. Pravi planove u poslednjem trenutku

Iako bi neke ljude moglo razdražiti to što je njihovog partnera teško uhvatiti što se tiče planova i koji uvek gledaju gde bi sledeće mogli da idu, njihova spontanost je verovatni znak da se ističu u krevetu na dobar način.

On je osoba koja je uvek spremna za avanturu u poslednjem trenutku. Godinama održavaju seks uzbudljivim.

4. Vole sport

Ako su uvek aktivni, zauzeti i angažovani u sopstvenom životu, to ih čini seksi partnerima - čak iako bi vam ponekad bila draža mirna noć.

Aktivni životni stil obično uključuje i druge ljude. Biti u društvu osigurava da vidimo druge ljude kako komuniciraju i gledaju našeg partnera, a voljenu osobu možemo da vidimo iz njihove perspektive.

Jedva čekam da se vratim kući i vodim ljubav sa njim! je nešto što će vam sigurno proći kroz glavu. Iščekivanje može stvari učiniti izuzetno vrućim.

Biti fizički spreman i zdrav pomaže u izdržljivosti, erekciji i određenim položajima.

To ne znači da ako imate zdravstvenih problema ili fizičkih ograničenja, sjajan seks je van menija - daleko od toga. Čak i samo uživanje u pokretu i neka vrsta rutine vežbanja mogu vam pomoći da se bolje povežete sa svojim telom.

5. Prvi su na plesnom podijumu

Kukovi ne lažu. Ako želite da predvidite nečije poteze u krevetu, odvucite ih u klub.

Način na koji neko može uvijati telom, dobar je pokazatelj poteza i senzualnosti koje može doneti u spavaću sobu.

Studije su pokazale kako na naš ples utiču hormoni.

Žene kreću kukovima očitije tokom plodnog dela ciklusa, dok muškarci sa visokim nivoom testosterona najviše energično plešu.

Dakle, ako vaš partner luduje po plesnoj podlozi, verovatno ćete se dobro provesti kad se vratite kući.

6. Pričaju brzo

Da biste imali odličan seks, takva treba da vam bude i komunikacija sa partnerom.

Ako možete da delite svoje želje bez prosuđivanja, seks može biti uzbudljivo putovanje. I ne samo to, potražite nekoga ko dobro govori, jer je to seksi bonus.

Jezik je konglomerat od osam mišića. Agilan je i jak. Neko ko razgovara brzo, poput sportskog komentatora, mora imati jak jezik.

Neko ko je naučio kontrolu disanja (plivač ili obučeni pevač) osetiće jače senzacije tokom seksa, jer je disanje usko povezano sa osetljivošću.

7. Guglaju "Kako da.." nekoliko puta nedeljno

Ako ne znaju kako da urade nešto - od posla u kući do nečega tehničkog na računaru ili čak govoreći nešto na drugom jeziku - oni će to saznati umesto da traže da to uradi neko drugi.

Ova znatiželja čini ih i majstorima vođenja ljubavi.

Vi ili vaš partner možda niste posebno vešti ili iskusni, ali spremnost i otvorenost za učenje su zapravo mnogo vredniji od poznavanja tehnika ili iskustva.

Kada možete pristupiti jedni drugima sa početničkim umom i radoznalošću - znajući da ono što je uspelo prethodnim partnerima možda neće uspeti i sa ovim - zajedno ćete imati mnogo više zabave, zadovoljstva i oduševljenja.