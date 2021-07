U Grčkoj su pooštrene mere za lokalno stanovništvo, ali SRBI IPAK MORAJU da povedu više računa O JEDNOJ DRUGOJ STVARI

Počevši od 16. jula Vlada Grčke donela je komplet novih mera koje će se većim delom odnositi isključivo na grčko stanovništvo, tačnije na onaj deo koji i dalje nije imunizovan jednom od dostupnih vakcina u ovoj zemlji.

Donete mere odnose se na sva zatvorena mesta za zabavu: bioskope, pozorišta, restorane, barove, klubove i kafiće, u koje će moći da uđu samo vakcinisani Grci. Dozvoljeni broj ljudi iznosiće 85% popunjenosti od celokupnog kapaciteta objekta.

Nove mere

Ova odluka se ne odnosi na ugostiteljske objekte koji imaju bašte, a, kako se navodi, vlasnicima je data slobodna volja da odluče da li će u svom objektu usluživati samo one koji su vakcinisani ili će, poput podele na pušački i nepušački deo, podeliti prostor na imunizovane i one koji to još uvek nisu.

Takođe, kako se navodi u odluci, u objektima će biti dozvoljeno samo sedenje, ali ne i stajanje. Građani Grčke koji još uvek nisu primili vakcinu, nesmetano će moći da odlaze u tržne centre, supermarkete i sve ostale objekte na otvorenom prostoru, naravno uz pridržavanje epidemioloških mera.

Prilikom ulaska u zatvoreni deo ugostiteljskog objekta, građani će putem aplikacije Kovid Fri Grčka, pružati dokaz o vakcinaciji, nakon čega će moći da budu usluženi. Ko nije primio vakcinu, uz potvrdu sa negativnim PCR ili antigenskim testovima, biće uslužen u bašti restorana ili bara, na otvorenom.

Ova pravila delom važe i za turiste, koji će takođe na upit radnika u resoranu morati da pokazuju dokument o revakcinaciji, odnosno, u slučaju gostiju iz Srbije, digitalni zeleni sertifikat. Kako se navodi, pooštrene mere za ugostitelje će biti na snazi od 16. jula do 31. avgusta.

Za većinu turista ovo neće biti nikakvo dodatno psihičko opterećenje, pošto je veći deo restorana na otvorenom, te ima i bašte, poput barova i kafića. A što se tiče supermarketa, ponavljamo, u njih će se ulaziti normalno, kao i pre pooštravanja mera.

Sa druge strane, ono na šta turisti iz Srbije moraju posebno da obrate pažnju, jeste poštovanje saobraćajnih pravila i ograničenja pošto su grčki saobraćajci tradicionalno podigli pozornost u ovom delu godine, kada i broj turista počinje da raste.

Ako se ipak oglušite o pravila, te parkirate na površini koja nije namenjena za to, velika je verovatnoća da ćete zateći svog četvorotočkaša bez tablica, na šta se veliki broj građana Srbije žalio, iako je nesumnjivo počinio prekršaj.

Vest o tome, na Fejsbuk grupi "Live from Greece" podelila je Ivana Stanojević, administratorka grupe i žena koja već dugi niz godina živi u Grčkoj.

Skidanje tablica

"U Polihronu trenutno policija skida tablice svuda gde postoji znak za zabranjeno zaustavljanje i parkiranje (opravdano). Na kazni piše 40 evra, ali ne znam kada vraćaju tablice. Auto sa slike je grčki, ali to ništa ne znači", napisala je Ivana unutar objave.

Turisti iz Srbije zato moraju da znaju da navika (loša) da negde stanemo "samo na deset minuta" u Grčkoj, sem para, znači i potrebu da se izdvoji vreme da se tablice povrate.

U odnosu za vožnju bez pojasa, ova kazna je, iako visoka, mala, pošto ako zaboravite da u povratku s stavite pojas, bićete lakši za 350 evra. Ako malo pustite nogu po gasu, taj nemar će vas koštati 100 evra, dok je prolazak kroz crveno sredstvo sankcionisan kaznom u visini od čak 700 evra.

Takođe, ako vam popuste kočnice, te odlučite da ipak sednete za volan posle izlaska u kome ste popili nekoliko pića i zaustavi vas saobraćajni policijac, budite spremni da platite kaznu koja ide do 1.200 evra.

Omiljena navika svih vozača u Srbiji, pričanje telefonom ili slanje poruka, koštaće, ako vas uhvati budno oko pravde 100 evra. Ono što je kod nas, nažalost, česta pojava, odnosno, pušenje u automobilu dok se u njemu nalazi maloletno dete, u Grčkoj je strogo kažnjivo i ako vas policija uhvati u prekršaju, kazna je 1.500 i oduzimanje vozačke dozvole.

