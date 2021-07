OPTIČKA ILUZIJA KOJA OTKRIVA DA LI STE POD STRESOM- Dobro pogledajte fotografiju (FOTO)

Ovu optičku iluziju napravio je japanski profesor neurologije Yamamoto Hashima, a u zavisnosti od kretanja iluzije otkrićete da li ste pod stresom, prenosi The Sun.

Sve što treba da uradite je da pogledate u ilustraciju i posebno obratite pažnju da li se ona kreće ili stoji u mestu. Ako vam se ilustracija kreće, obratite pažnju i na brzinu njenog kretanja jer ono otkriva vaše raspoloženje.

Ako vam se ilustracija ne pomiče ili se samo malo pomiče, vi niste pod stresom, zdravi ste i dobro naspavani. Ako vam se kontinuirano sporo pomiče, vi ste pod malim stresom ili ste umorni. Međutim, ako vam se ilustracija brzo kreće pred očima, verovatno ste pod jako velikim stresom.

