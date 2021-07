Sumnjate da vam je pas pao u DEPRESIJU? Ovo su neki od znakova koji govore da se nešto ČUDNO dešava

Naši ljubimci mogu, kao i mi, imati psihičke probleme. Važno je videti promenu u ponašanju i utvrditi uzrok, a onda ga ukloniti.

Kako se osećamo mi, tako se osećaju i naši psi. Ali ne uvek, naravno, i to na svu sreću.

Psi su uglavnom dobro raspoložena bića bez briga (ili barem naša nauka ne može dokazati da se oni brinu oko nečega). Međutim, u mnogim situacijama psi se rastuže kad smo mi tužni, navodi Jutarnji list. I, baš kao što mi možemo biti anksiozni i depresivni, mogu i oni. Kod pasa je to daleko teže dijagnostikovati nego kod ljudi, naravno, ali postoje jasni znaci da nešto ne valja.

Razlozi zbog kojih se to može dogoditi su brojni: Od promene rutine (psi su bića navike i ne vole promene), preko bolesti, promenaesredine, kao i odvajanje od osobe ili druge životinje koju vole.

Kako prepoznati da je pas nesrećan? Nekoliko je znakova, ali valja napomenuti da kod svih tih simptoma najpre treba utvrditi da oni nisu posledica neke fizičke bolesti.

Apetit

On se menja. Neki psi, kao i ljudi, kad su pod stresom, prestaju da jedu. Drugi pak jedu neprestano. To može dovesti do debljanja ili mršavljenja, pa svakako treba biti oprezan.

Igra

Ako je nekada vaš pas bio lud za nekom igračkom, a sad ga više ne zanima, preduzmite nešto. Najpre ga probajte zaigrati, ali ako ne ide, a to se nastavlja nekoliko dana, onda postoji problem. Čim izgubi volju da uživa u nečem što mu pričinjava zadovoljstvo, znači da je situacija ozbiljna. Isto važi i ako odjednom počne uništavati svoje igračke ili stvari po stanu.

Spavanje

Jednako kao i s hranom - ako spava neprestano ili jako malo, događa se neka promena. Morate samo imati na umu da psi vole dugo da spavaju, pa nemojte paničiti ako spava pola sata duže.

Kretanje

Ako odjednom sumanuto hoda po stanu ili kući, bez da ima neki jasan cilj, očito je da nešto nije u redu. Uz to, ako se skriva od ljudi i drugih pasa, pa čak i od vas, preduzmite nešto. Naravno, ako imate asocijalnog tipa u kući to je ok, ali ako se odjednom probudite uz psa koji samo gleda kako da se povuče u sebe trebalo bi da reagujete. Isto važi i ako vas je ranije pas gledao u oči a sada izbegava pogled.

Autor: Pink.rs