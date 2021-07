Ni škorpija ni pauk: Čudne bube preplašile stanovništvo (FOTO)

Neobičan paukoliki zglavkari (arahnide) vinegruni, poznati kao „bič škorpioni“, često nazivani i „kopnenim jastogom“, pronađeni su prošle nedelje u Nacionalnom parku „Big bend“ u basenu Čisos. Zaposleni u parku su na društvenim mrežama podelili fotografiju ovog stvorenja, na užas svojih pratilaca.

Prema rečima zvaničnika parka, letnja kiša izmamila je vinegrune iz njihovih skrovišta. Stvorenja, dugačka oko tri centimetra, pojavljuju se u ovo doba godine u potrazi za „hranom i ljubavlju“.

Vinegruni su „relativno bezopasni u slučaju da ih ne iznervirate“, kažu prirodnjaci.

Ove arahnide mogu da ugrizu svojim kleštima, ali i da iz svog repa ispale „precizno usmeren“ mlaz tečnosti koju čini 85 procentna sirćetna kiselina.

Oba ova odbrambena mehanizma vinegruna nisu opasni po ljude.

