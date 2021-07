Sve žene na početku veze izgovaraju ovih 5 LAŽI, zar ne?

Na početku veze, svi želimo da ostavimo što bolji utisak na našeg partnera. Iz tog razloga je većina nas sklona preterivanju i preuveličavanju, kako bi se drugoj strani više svideli.

Iako ti se možda ne priznaje, ali i ti si verovatno jedna od njih. Da li se pronalaziš ovde?

1. Nisam ljubomorna

Većina žena neće priznati da u sebi nosi ovu osobinu, posebno ne na početku veze, iako im je partner priznao kako su mu bivše partnerke bile posesivne. Takve stvari na videlo izlaze tek kasnije.

2. Sve je OK

Ovu su rečenicu barem jednom u životu izgovorile baš sve žene ovoga sveta, iako baš ništa nije bilo u redu, posebno u počecima veze. Zašto se tako ponašaju? Jer žele da njihov partner sam shvati gde je pogrešio, da mu one to ne moraju govoriti, ali kada se uhvatite da ovu rečenicu izgovarate i kasnije, shvatite da to tako ne ide s muškarcima.

3. Tvoja mama je super

Na početku veze, ne postoji niti jedna druga rečenica u vezi s njegovom majkom osim ove, čak i ako to ne mislite. Prema muškarcima ne postoji niti kasnije, ali mnogo je lakše reći mu za nekoliko meseci kako se s njom ne slažete nego sada na početku.

4. Novac nije bitan

Da nas odmah pogrešno ne shvatite, to ne mora nužno značiti da partner mora imati veliku platu ili biti bogati naslednik, nego da mora da radi, da hoće i zna da zaradi, kao i pametno raspolaže novcem.

5. Savršen si

Kako smo ranije napomenuli, mnoge žene sklone su svakakvom preterivanju u počecima veze kako bi se njihov partner zbog komplimenata osećao još poželjnije, iako već tada prepoznaju stvari koje im smetaju. Ipak, time ne misle ništa loše.

Autor: Pink.rs