'MUŽ ME PREVARIO SA 25 GODINA MLAĐOM KOLEGINICOM!' To nije sve! Žena se šokirala kada je saznala šta stoji iza svega!

“Moj 50-godišnji suprug ima problem da ima seks sa mnom, ali mu ni najmanje ne predstavlja problem da ga ima sa svojom 25-godišnjom koleginicom”, požalila se jedna Britanka.

Ona je ispričala u kakvoj situaciji se nalazi.

A kako bi dobila savet, obratila se psihoterapeutkinji Deidre Sanders.

“Gadi mi se! Dobila sam anonimnu poruku od nekoga sa njegovog posla ko me je upozorio na “njegovu seksualnu vezu sa pripravnicom”. Dovoljno je mlada da mu bude ćerka, a što je najgore, kreće se u istom društvu kao i naša ćerka koja ima 22 godine”, napisala je žena i naglasila da ona ima 49 godina.

“On je farmaceut, a ova žena je očigledno veoma impresivna. Kada sam mu se suprotstavila, poricao je aferu, ali mi je bilo jasno da laže. Od jednom su sve duže smene i novi after šejv dobili smisao. Već dve nedelje sam hladnokrvna prema njemu i danas je konačno priznao da me je prevario jer mu je imponovalo to što je devojka njenih godina zainteresovana za njega”, kaže žena.

“Kaže da je imao samo jednom seks sa njom, ali mogu li da mu verujem? Deluje da se iskreno kaje. Oduvek smo bili jako bliski, ali tokom protekle tri godine, naš seksualni život se srozao i on ima problem sa erekcijom”, piše Britanka.

“Nemam predstavu zašto se to dešava. Pokušala sam da razgovaram sa njim o tome, ali on uvek kaže da je umoran. Kada smo, za njegov 50-i rođendan, otišli u krevet izneo je neke tablete Vijagre i rekao a je to “poklon od oboje”. Sada znam zašto. Bio je zabrinut da se neće pokazati pred njom. Od tada smo imali seks, ali samo nekoliko puta i to uz pomoć Vijagre”, požalila se ona.

“Volim seks, ali sam shvatila da, ako ga on ne želi, ne mogu mnogo toga da uradim. Svakako mu poklanjam dosta pažnje. Toliko ne liči na njega da uradi ovako nešto. Zašto me je toliko duboko povredio?”, upitala je žena.

“Sada, kada znate šta se dogodilo, nalazite se na mestu vozača, a on ima mnogo toga da nadoknadi. Objasnite mu koliko vas je ovo uznemirilo. Njegov seksualni problem je tema o kojoj treba da razgovarate. Erektilna disfunkcija nije samo problem muškarca i ovo možete da rešite kao par. Biće potrebno vreme da obnovite poverenje. Da li bi razmotrio da se premesti u drugu “granu”? Ovo bi pomoglo da shvatite da mu je zaista žao. Savetovanje za parove bi moglo da vam pomogne da uvidite da li postoje druge oblasti vašeg braka na kojima je potrebno poraditi”, odgovorila je Deidre.