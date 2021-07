Šta žena odmah primeti kod muškarca

Prvi utisak se stiče za samo nekoliko trenutaka, ali može da odrede da li će vam se neka osoba dopasti, da li ćete joj prići...

Šta je to što žene odmah primete kad vide muškarca? Evo šta kažu stručnjaci... Sudeći po mišljenju doktora Gordona Patzera, autora knjige "Looks: Why They Matter More Than You Ever Imagined", žene za samo par minuta primete mnogo toga kod muškarca: "Primetiće visinu, da li su fizički atraktivni, kao i to kako se smeju", tvdi stručnjak. "Ako je kod muškarca nešto baš istaknuto i vrlo je očigledno, bilo u fizičkom ili psihičkom smislu - to može da klasifikuje muškarca kao neprivlačnog", tvrdi doktor.

Takođe, Gordon je stava da izgled, kao i to koliko je muškarac atraktivan odrediće da li će se ženi zadržati pažnja: "Žene interesuju spoljašnost, ali će se veoma potruditi da otkriju šta se iza te spoljašnosti krije. Ono što se zaista računa jeste - šta radite sa kosom, kožom i higijenom uopšte". Osmeh veoma privlači žene: "Osmeh šalje prijateljski poziv, potencijalnu zabavu i smeh", kaže doktor. Prema mišljenju doktora Samera Malhota, šefa na odeljenju za psihijatriju u bolnici Fortis u Nju Delhiju, ženama su brzo dopadljivi muškarci koji imaju veliko samopouzdanje: "Žene primećuju koliko su muškarci jasni i odlični i da li pristupaju stvarima pozitivno. I da, vrlo je važno - arogantan i nadobudan muškarac se ne smatra čovekom koji je pun samopuzdanja".

