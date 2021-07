Žene žele da INTIMNI ODNOS TRAJE TAČNO OVOLIKO MINUTA: Sve ispod i preko te brojke im je NEPRIHVATLJIVO!

Neki vole da traje dugo, drugi su pak za kraće, ali češće akcije. Ipak, na kraju se sve svodi na zadovoljstvo.

Stručnjaci kažu da za većinu ljudi postoji ona "idealna mera" koja je za žene nešto duža nego za muškarce.

Ako ste se ikad zapitali koliko bi trebalo da traje intiman odnos da bi ste zadovoljili drugu stranu ili da li to kod vas traje dovoljno dugo stručnjaci imaju odgovor na vaše pitanje.

Naime, veliko istraživanje sprovedeno preko interneta na više od 3800 muškaraca i žena pokazalo je kako zaista postoji nešto što bismo nazvali "prekratko", "predugo" i "idealno".

Ono je pokazalo da žene žele da odnos u proseku traje 25 minuta i 51 sekundu, odnosno to im je idealna mera.

I dok bi mnogi muškarci na to samo odmahnuli rukom, čini se da se i oni slažu i da preferiraju upravo toliku dužinu same penetracije - od oko 25 minuta i 43 sekunde.

Studija je otkrila i da muškarci često nisu objektivni što se tiče prosečne dužine seksualnog čina, kao i da precenjuju koliko je sve trajalo.

Stvarne brojke su u suprotnosti s očekivanjima

Kod 27 odslto ljudi odnos u proseku traje od tri do sedam minuta, za 18 posto njih užitak je neprekidan od sedam do 15 minuta, dok tek 12 posto parova kaže kako im sama penetracija traje od 15 minuta do nekoliko sati.

Kao glavni "krivac" za to navodi se muškarac, zbog problema sa preuranjenom ejakulacijom. Više od 90 posto žena ne može da doživi orgazam u roku od dva minuta, pa je tada žena definitivno uskraćena za zadovoljstvo.

Šta je za žene prekratko, a šta predugo?

Većina žena u sprovedenim studijama rekla je da im je prekratko sve što traje kraće od pet minuta, dok su nešto "blaže" kod procenjivanja onog što je predugo - za većinu je to odnos koji traje duže od pola sata.

Ipak, ti podaci ne bi trebalo da deprimiraju muškarce, ističu istraživači, zbog toga što će žene zanemarivanje predigre, neiniciranje odnisa, izbegavanje pružanja oralnog užitka njoj i posvećenost isključivo genitalijama doživeti kao veći problem i grešku partnera od same dužine odnosa.

