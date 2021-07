4 sigurna znaka da je vaše prijateljstvo preraslo u ljubav: Jedna stvar vas posebno odaje

Ljubav se često rađa iz prijateljstva, ali nije je uvek lako prepoznati.

Kada imate prijatelja ili prijateljicu koje poznajete ih odlično i osećate se iznenađujuće dobro u njihovom društvu, onda vremenom počinjete da se pitate da li bi i emotivna veza između vas dvoje mogla da bude podjednako dobra.

Uopšte nije retkost da se rodi ljubav između prijatelja. Međutim, ljudi najčešće strahuju da će biti odbijeni ukoliko priznaju emocije ili da će na taj način upropastiti prijateljstvo, a neretko nisu ni sigurni da li između njih postoji nešto više od ljubavi.

Sve to može da bude pomalo zbunjujuće, ali postoji način da utvrdite da li imate stvarno dobrog prijatelja ili je to možda ljubav vašeg života.

1. Traži način da vas dodirne

Ako vas često dodiruje dok mu nešto govorite, time želi da pokaže da ste mu važni, što je siguran znak privlačnosti, posebno ako to radi i u društvu, samo sa vama. Time vas zapravo izdvaja od ostalih i pokazuje da vas sluša sa pažnjom.

Foto: Shutterstock

2. Nervozan je u vašem prisustvu

Ako se dopadate muškarcu, postaće nervozan u vašem prisustvu. Osmotrite ga malo bolje i obratite pažnju da li se vrpolji, da li mu se znoje dlanovi ili se smeje bez razloga?

Muškarci uvek žele da imaju kontrolu nad svojim emocijama, ali ako im to ne uspeva u vašem prisustvu, onda je to dobar znak. Samo nemojte to da iskoristite i da se poigrate sa njegovim osećanjima, nego pronađite način da ga opustite.

3. Stalno mislite na njega

Ne može da prođe dan, a da se ne čujete i ne pošaljete poruku jedno drugom. Želite da znate gde je i kako je, jer vam to puno znači. Kada vam se u životu dogodi nešto lepo ili ružno, on je prva osoba kojoj ćete to javiti.

Često se nađete u situaciji da razmišljate kako mu je prošao dan i da li je umoran od posla, pa odmah posežete za telefonom da ga pozovete.

Ako je osoba neizostavan deo vaše svakodnevnice i puno razmišljate o njoj, to je definitivno jedan od najvažnijih znakova da ste veoma bliski, što je važan temelj za dobru i srećnu vezu.

4. Svima pričate o njemu

Stalno pričate o njemu, na poslu, fakultetu, sa drugaricama na kafi, kod frizera.. Ponekad čak to radite i nesvesno, ali drugi, tj. vaši sagovornici to odlično primete i zato kada vas pitaju da li ste zaljubljeni u njega.

