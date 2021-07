Uvedite zdravu jutarnju rutinu u vaš raspored!

Sledite ove korake!

Jutarnja rutina je jedan od važnih segmenata kada govorimo o zdravlju i dobrom izgledu. Zato je planiranje i osmišljavanje jutarnje rutine od velikog značaja. Kako započnete dan može imati veliki uticaj na to kakav će on u celosti da bude, i to je jednostavno činjenica.

Na jutro možete da gledate kao na čist list papira i svaki dan imate priliku da počnete iznova. Kada krenete svoj dan zdravim odlukama i izborima, veća je verovatnoća da ćete se potruditi da takve izbore zadržite u toku celog dana, nego kada vam dan krene bez plana, užurbano, uz preskočen doručak i neko energetsko piće s nogu.

Što znači, ukoliko napravite samo male izmene u jutarnjoj rutini, možete da poboljšate ceo dan, a na duge staze i kvalitet života.

Zato ne dozvolite da se još jedno loše jutro provuče pored vas, već uzmite stvari u svoje ruke i sledite jasan plan.

1. BUDITE SE SVAKO JUTRO U ISTO VREME!

Navika je čudo i da može da se promeni uz jaku volju i disciplinu. Možda vam se trenutno ne čini kao nešto što je neophodno, ali rano ustajanje može mnogo da znači.

Ne kažemo da to treba da bude 5:00h ujutru, ali bi bilo dobro da najkasnije do 7:00h ustanete. Na ovaj način dobijate pola sata ili sat, za sebe, za organizaciju i početak dana bez žurbe. Imate prostora da doručak spremite i pojedete kod kuće i izaberete neku zdraviju varijantu od one koja bi bila u žurbi, s nogu, i najverovatnije iz najbliže pekare.

Pokušajte ovu naviku da zadržite i vikendom, kako ne biste došli u iskušenje da zadremate i pokvarite rutinu.

2. POPIJTE ČAŠU VODE KAD USTANETE.

Nakon obavljenog jutarnjeg umivanja, popijte čašu vode. Može da bude mlaka i sa dodatkom par kapi limuna.

Benefiti ove navike su:

 poboljšano varenje

 poboljšana cirkulacija

 podsticanje zdravog znojenja i gubitka težine

 izbacivanje toksina iz tela

 stimulisanje rada creva

3. DA LI JE NEKO RASPOLOŽEN ZA JOGU?

Joga je sjajan način na koji možete da započnete svoj dan. Razmrdaće mišiće, razbudiće vas i dati vam energije za dan koji je pred vama.

Za one koji nemaju mnogo vremena, to ne mora da bude prava i potpuna joga rutina. Dovoljno je da naučite nekoliko osnovnih poza koje možete da uradite svako jutro.

4. IZBEGAVAJTE EKRANE OD RANOG JUTRA!

Jutro je vaše, ne dovolite da vam neko i to oduzme. Nemojte od ranog jutra da čitate poslovne mailove dok ste još kod kuće, ne dozvolite lošim vestima da vam pokvare dan i ne dozvolite da upadnete u vrtlog društvenih mreža koje veoma lako mogu da vam oduzmu i više od pola sata, a da to i ne primetite.

Potrudite se da bar prvih pola do sat vremena ujutru imate samo za sebe. Izbegavajte mobilni telefon, lap top, televiziju.

Uključite muziku, uradite istezanje, doručkujte, dišite duboko i isključite stres bar tada.

5. SVEŽ VAZDUH…

Otvorite prozor, terasu, pustite svež vazduh u prostoriju. Udahnite i izdahnite.

Možda vam ne izgleda sada kao neki poseban savet, ali verujte, opušta i umiruje.

A na kraju dana, zdravo je izluftirati prostoriju.

Autor: promo