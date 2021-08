OVIH PET stvari koje žene nesvesno rade, a muškarci IH obožavaju

Iako su žene te koje važe za zahtevnije kada je pažnja u pitanju, ni muškarci nisu imuni na ovakve gestove

Iako je uvreženo mišljenje da muškarci kod žena najviše vole njihov fizički izgled, verovali ili ne postoje i neke sitnice koje nemaju veze sa tim. Zapravo, fizički izgled je nešto što će oba pola privući na prvi pogled, međutim da li ćete se pronaći sa drugom osobom, zavisi od mnogo drugih faktora.

Iako su žene te koje važe za zahtevnije kada je pažnja u pitanju, ni muškarci nisu imuni na gestove "koji život znače".

Ovo pet stvari koje žene nesvesno rade, a muškarci obožavaju:

1. Prolaženje rukom kroz kosu

Muškarci obožavaju kada posle napornog dana leže pored svoje voljene, a ona opušteno prolazi rukom kroz njegovu kosu.

Ovo zapravo znači da se ona oseća sigurno i bezbedno u rukama svog partnera.

2. Kada mu pošaljete poruku

Iako su oni ti od kojih se očekuje da prvi pozovu ili pošalju poruku, muškarcima zapravo imponuje i znači ako žena nekada napravi prvi korak.

3. Kako spavate

Ako se vama desilo da se probudite i uhvatite ga da vas posmatra, znajte da je uživao gledajući vas dok sanjate. Muškarci vole da svoju voljenu posmatraju mirnog, prirodnog i potpuno opuštenog izgleda. Čak i ako hrčete, ili ste raščupane, onom koji vas voli će takve stvari biti veoma simpatične.

4. Kada pokažete svoju ne tako nežnu stranu

Žene važe za nežniji pol i muškarci vole da se osećaju kao njihovi zaštitnici. Ipak, njima će se veoma dopasti ako pokažete i svoju jaču stranu i samopouzdanje. Za njih ovakvo ponašanje zna da bude prilično uzbudljivo.

5. Kada ga pažljivo slušate

Žene znaju bolje od bilo koga da slušanje nije samo pasivna aktivnost. To je akcija i potreban je napor. Ponekad se njemu u životu dešava nešto važno ili je samo pod stresom zbog posla.

Kad sednete da razgovarate, gledate ga u oči i postavljate pitanja, dakle aktivno učestvujete njemu će dai do znanja da ga cenite i da vam je stalo do njega.

Autor: Pink.rs