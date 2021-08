10 znakova da ste u srećnoj vezi na duge staze: Evo šta vas čini moćnim parom kojem svi zavide

Postoje neke zajedničke osobine koje dele parovi u dugim vezama.

Većina ljudi pita se šta je potrebno da bi neki par bio srećan i koji su to znakovi koji pokazuju da će neka emotivna veza dugo trajati.

Stručnjaci za veze kažu da postoji 10 jasnih parametara koji ukazuju koliko je moćna zajednica nekog para i šta je zapravo zajedničko onima koji zajedno traju godinama.

1. Osećate se prirodno u toj vezi

U prošlim vezama možda ste se osećali nesigurno, ljubomorno ili tužno. To nije slučaj sa vašim sadašnjim partnerom. Imate osećaj kao da ova veza otkriva najbolje u vama. Osećate se samouvereno, sigurno i zaštićeno.

2. Ostvarujete svoje ciljeve

Nauka pokazuje da su parovi u jakim vezama kreativniji i produktivniji. Vole više da istražuju i igraju se.

Kada osetite da vas partner podržava i ohrabruje, to vam omogućava da izađete i bez straha ostvarite svoje životne ciljeve, prihvatite nove projekte i isprobate nove hobije.

3. Fokusirate se na stvari koje volite kod svog partnera

Jeste li se ikada zapitali zašto se neki parovi i dalje čine ludo zaljubljeni nakon godina zajedničkog života?

Istraživači su napravili ispitivanje tako što su srećnim bračnim parovima uradili skener mozga, a rezultat je pokazao aktivnost u tri centra - onom zaduženom za empatiju, kontrolu sopstvenih emocija i pozitivno razmišljanje. To je pokazalo da ovi ljudi imaju sposobnost da prihvate ono što im se ne sviđa kod partnera, ali i da se posebno fokusiraju na ono što posebno vole.

Takvi parovi ne gube previše vremena fokusirajući se na ono što ih muči, jer mogu videti širu sliku onoga što je važno.

Kada moraju da razgovaraju o nečemu što nije u redu, s čim se ne slažu, čine to bez ustezanja i straha da će ih druga strana pogrešno razumeti.

4. Svaki dan dajete prioritet jedno drugom

Srećni parovi su obično zaposleni i uspešni su u mnogim oblastima života. Ujedno, savladali su davanje prioriteta jedno drugom, bez obzira na to koliko imaju obaveza.

To je zato što shvataju značaj međusobnog poklanjanja nepodeljene pažnje, čak i ako to traje samo 20 minuta dnevno. Ovo im omogućava da ostanu povezani i svakodnevno grade emocionalnu intimnost.

5. Osećate iskrenu zahvalnost što imate takvog partnera

Moćni parovi grade svoju vezu na temelju zahvalnosti, jer su samo zahvalni parovi zapravo srećni.

Istraživanja pokazuju da parovi koji vežbaju zahvalnost i izražavaju zahvalnost osećaju jaku povezanost, puni sui ljubavi i zadovoljniji u odnosima.

6. Podržavate jedno drugo u svojim individualnim nastojanjima

Kao pojedinci, oboje težite da budete "zvezde", ali ponekad to znači da samo jedna osoba može da zablista u nekom momentu. U "labavim" odnosima to bi moglo da dovede do značajnih sukoba i ogorčenosti, ali kada su u pitanju moćne i kompatibilne veze, u njima se partneri ne takmiče, već podržavaju jedno drugo.

U redu je da svom partneru date mogućnost da neko vreme bude u centru pažnje i da povremeno stavljate svoje potrebe i ciljeve ili karijeru u “drugi plan”, jer će u zdravoj i moćnoj vezi i on to učiniti za vas.

Na kraju, odluke donosite zajedno, uzimajući u obzir misli i osećanja oba partnera.

7. Zdravi ste

Oba partnera u moćnom paru preuzimaju odgovornost da zadovolje svoje fiziološke potrebe.

Budući da su moćni parovi u stabilnim odnosima, nauka pokazuje da ti parovi žive duže i vode zdraviji način života, imaju nižu stopu srčanih oboljenja, dijabetesa, depresije i stresa. Takođe uživaju u zadovoljnijem intimnom životu.

8. Veza je bez drame

Svi parovi suočavaju se sa izazovima, ali većinu vremena u srećnim vezama sve ide glatko.

Oni kao par znaju kako kako efikasno "popraviti štetu" posle neslaganja i kako povećati emocionalnu i fizičku intimnost kada se osećaju nepovezano.

9. Govorite jezik ljubavi zajedno

Moćni parovi tačno znaju kako da učine da se osećaju voljenima i obožavanima. Oni komuniciraju na efikasan način, govoreći međusobno jezik ljubavi, što omogućava partnerima da se duboko povežu.

Bilo da se radi o fizičkom dodiru, poklonima, rečima potvrde ili kvalitetnom vremenu, to su sve simboli jezika ljubavi kojim međusobno komuniciraju i razumevaju se moćni parovi.

10. Najbolji ste prijatelji

Odnos srećnog para ide mnogo dublje od fizičke iskre. Možete se osećati isto tako povezani i zadovoljni dok se smejete na kauču zajedno kao što se osećate i u spavaćoj sobi.

Biti najbolji prijatelji znači da se prvo obrate jedno drugom kad god imaju nešto što žele da podele, duboko cene, poštuju mišljenje jedno drugog i postavljaju zdrave granice oko svoje veze tako da niko drugi ne može prodreti u odnos koji su oni napravili samo za sebe.

