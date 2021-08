CISTE NA JAJNICIMA i njihov UTICAJ NA TELO! Napravite prirodni lek koji vam može pomoći

Iako je veoma mali broj žena koji ih nema ili nije imao, ciste na jajnicima svakako mogu zvučati kao zastrašujuća stvar.

Dok su one, same po sebi, u najvećem broju slučajeva prilično bezopasne i mogu nestati “same od sebe”, bez hirurške intervencije, postoje i određeni načini na koje one mogu uticati na vaše telo.

Simptomi cista na jajnicima su veoma suptilni i otkriju se slučajno tokom ginekološkog pregleda. Međutim, mogu izazvati simptome kad cista raste i pritiska okolne strukture stoga obratite pažnju na:

Bol u maloj karlici pre ili tokom mentruacije

Bol u maloj karlici tokom seksualnog odnosa

Bol u donjem delu leđa

Osećaj težine i nadutosti u abdomenu

Osetljivost grudi

Mučnina i povraćanje

Nepravilna ili jaka krvarenja

Kako biste izbegli operaciju probajte s ovim prirodnim lekom koji preporučuju svi koji su ga probali.

Sastojci:

300 gr. čuvarkuće, 300 gr. meda (gledajte da med bude domaći i proveren)

Priprema:

Čuvarkuću dobro oprati pa u blenderu pomešati s medom. Smesu presuti u teglu koju ste omotali folijom i ostaviti u frižideru. Nakon sedam dana sadržaj tegle izmešajte plastičnom ili drvenom kašikom.

Konzumacija:

Uzimajte po jednu kašiku smese ujutro pre jela i uveče pre spavanja.

Autor: Pink.rs