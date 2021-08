OVO muškarci PRVO primete na ženama! ŠOKIRAĆETE SE

Velika je zabluda da muškarci na ženama gledaju samo veličinu brushaltera odnosno fizičke atribute, jer istraživanja pokazuju druge podatke. Evo u čemu je reč.

Muškarci su priznali da postoji nekoliko stvari koje prvo primete na ženama i koje im nagone da pobliže upoznaju ženu koja ih je privukla. Naravno, neki od tih znakova su lako predvidljivi, postoje određene stvari za koje nikad ne bismo rekle da su njima bitne, ali istraživanja su pokazala suprotno. Većina žena veruje da muškarci prilikom prvog susreta na ženama vide samo fizičke atribute, a zanemaruju ono što je stvarno bitno, ali izgleda da baš i nije tako.

Evo koje stvari muškarci prvo primete na ženi, odnosno na osnovu kojih procenjuju da li žele da vas osvoje ili ne:

1. Kosa

Kada muškarac prvi put vidi ženu, oči mu se najčešće zaustave na licu, potom je kratko proučava i odmah zaključuje da li mu je privlačna ili ne. Ipak, neki muškarci otkrivaju da o tome mogu prosuditi i ako ženu vide samo sa zadnje strane. Ipak, nije reč o guzi, već o izgledu kose. Njih privlači gusta, sjajna i uredna kosa. Oni smatraju da izgled i stanje kose puno otkriva o ženi, najviše od toga da li vodite brigu o sebi i svom izgledu.

2. Držanje tela

Držanje može otkriti mnogo toga o vama. Muškarci vole žene koje se drže uspravno jer smatraju da takav stav mnogo govori o njenoj ličnosti. Žena uspravnog držanja izgleda lepo, privlačno i samouvereno. Nikome nije privlačno da vidi pogrbljenu ženu, a to izrazito odbija muškarce jer smatraju da je reč o nesigurnim osobama. Zbog sebe i svog samopouzdanja, ispravite leđa i držite glavu visoko, ali ipak ne previsoko da ne biste ispali umišljeni. Najvažnije je da budete prirodne i opuštene.

3. Vaši prijatelji

Iako vam ovo možda nikad ne bi palo na pamet, muškarcima je itekako bitna grupa ljudi kojom ste okruženi. Vaši prijatelji i ljudi s kojima se družite otkrivaju puno toga o vama i imaju velik uticaj na prvi utisak. Na primer, ako su vaši prijatelji glasni i nepristojni, muškarac će isto pretpostaviti i za vas jer, zna se, "s kim si, takav si". S druge strane, veseli i simpatični ljudi su ono što će ih privući i što će odmah primetiti.

4. Usne

Naučno je dokazano da ljubljenje oslobađa od stresa, a istraživanja su pokazala da većina ljudi u proseku potroši oko 20.160 minuta u životu ljubeći se. Zato i ne čudi što muškarci na ženama odmah primećuju njihove usne. Da li su mekane i glatke? Da li ima ruž? Muškarci ipak, najviše od svega, vole prirodan izgled.

5. Stvari koje nosite sa sobom

Verovale ili ne, veličina vaše torbice je vrlo bitna i otkriva puno toga o vama. Barem tako tvrde osobe jačeg pola. Naime, stvari koje nosite sa sobom mogu puno toga reći o vama i vašoj ličnosti. Na primer, žena koja nosi veliku torbu punu šminke i sličnih stvari puno brine o svom izgledu, a žena koja nosi knjige je zanimljiva i voli da uči. Žene koje nemaju novčanik su bezbrižne i pomalo hladne, dok su one koje u torbici nose zubnu pastu i dezodorans spremne na sve.

6. Osmeh

Verovatno već znate da će muškarci odmah primetiti vaš osmeh, kakav je i da li ga ima uopšte ili ste nadureni. Bez obzira na to da li je reč o klišeju ili ne, muškarcima će sigurno za oko zapasti vesela i nasmešena žena. Najvažnije je ipak da osmeh bude prirodan jer ljudi odmah mogu da procenr da li je reč o pravom ili odglumljenom osmehu. Dakle, ako vam nije do smejanja, nemojte se smejati na silu jer to ne izgleda nimalo privlačno.

7. Cipele

Ne morate da nosite visoke potpetice svaki dan, ali sasvim je sigurno da će muškarci odmah primetiti ženu u štiklama. Njima su visoke pete izrazito privlačne jer simbolizuju zavodljivost i odvažnost. Ipak, ako ne znate da hodate u visokim petama ili su vam neudobne, onda ih bolje nemojte nositi.

8. Hod

Hod je veoma bitan i mnogo govori o vašoj samouverenosti. Budite sigurne u sebe, ali na prirodan i opušten način. Nemojte da se šepurite naokolo kao da hodate po modnoj pisti, hodajte poput dame.

9. Stav

Vaš stav je verovatno najvažnija nefizička stvar koju će muškarci odmah primetiti i koja im je itekako bitna. Žena može da bude lepa poput boginje, ali ako ima negativan stav, to će, u većini slučajeva, odbiti muškarca. Svi vole vesele ljude s pozitivnim pogledom na svet, što je, ako malo razmislite, sasvim logično. Niko ne želi da se druži s nekim ko je stalno negativan.

10. Dobri plesni pokreti

Žena koja dobro pleše dokazuje nekoliko stvari o sebi: da se dobro oseća u svojoj koži, sigurna je u sebe i zna da se dobro zabavi. Osim toga, teško je ne primietiti dobru plesačicu. Dakle, sledeći put kad budete na plesnom podijumu, setite se ovoga. Probajte da se opustite i prepustite ritmu, uživajte u muzici i u sebi. Neko sa strane možda vas posmatra.

Autor: Pink.rs