Doživela traumu za ceo život: IZAŠLI SMO NA SASTANAK, A ONDA JE ON POČEO DA SE UDVARA KONOBARICI!

Besnoj Emili je prošlo kroz glavu kako bi trebalo da ga iskoristi za još koje besplatno piće i ode sa drugim.

Korisnica društvene mreže TikTok, Emili iz Los Anđelesa, otkrila je na svom kanalu da je nedavno izašla sa tipom koji se usred njihovog prvog sastanka odlučio da se istovremeno udvar i njoj i konobarici.

Naime, nju je taj bezobrazluk razljutio, pa joj je na trenutak palo na pamet da ga iskoristi za još koje besplatno piće i potom da u sama počne da se udvara drugim momcima u kafiću.

Ipak to nije učinila, a na kraju se pošteno pokajala jer je dotični mladić uopšte nije ni zanimao. Štaviše, Emili je bacila oko na njegovog prijatelja, ali je odlučila da mu ipak pruži šansu nakon što ju je pozvao na piće.

- Da bi priča bila još zanimljivija, on je i nakon tog izlaska nastavio da mi se udvara. Međutim, naravno odmah sam ga precrtala u glavi. Uz to, pre neku noć mi se posrećilo sa jednim drugim dečkom. Izašli smo na piće, bilo je divno, a tretirao me kao kraljicu - napisala je u komentarima.