OBRATITE PAŽNJU NA OVE STVARI! Nokti otkrivaju probleme unutrašnjih organa, a lice je ogledalo mozga! BOLEST MOŽETE DA PREPOZNATE PRE SIMPTOMA!

Ajurvedska medicina decenijama nas uči metodama otkrivanja procesa bolesti pre nego što se pojave jasni simptomi. Ova nauka tvrdi da je otkrivanjem ranih simptoma neravnoteže i bola moguće utvrditi prirodu narednih reakcija tela.

Na zapadu, reč "dijagnoza" obično znači identifikaciju bolesti nakon njene manifestacije. U Ajurvedi se, međutim, dijagnoza odnosi na neprekidno postepeno posmatranje interakcije između reda (zdravlja) i poremećaja (bolesti) u telu. Proces bolesti je interakcija između tkiva u telu i njegovih svojstava. Simptomi bolesti su uvek povezani sa neravnotežom u tridoši. Jednom kada razumete prirodu ove neravnoteže, lekom možete vratiti ravnotežu u normalu.

Ajurvedska dijagnoza

Svakodnevno posmatranje pulsa, jezika, lica, očiju, noktiju i usana pružiće suptilne pokazatelje pomoću kojih može da se otkrije koji se patološki procesi odvijaju u telu, koji su organi oštećeni i gde se nakupljaju toksini.

Dakle, redovnom proverom indikatora, patološki simptomi mogu se unapred identifikovati i preduzeti preventivne mere.

Ajurveda kaže da je pacijent živa knjiga, a da bi se razumelo njegovo fizičko stanje, ovu bi knjigu trebalo čitati svakodnevno.

Dijagnostika lica

Lice je ogledalo uma. Na licu postoje linije i bore. Ako postoji poremećaj ili bolest, vaše lice će to pokazati. Posmatrajte lice pažljivo u ogledalu i gledajte šta vam poručuje:

- Vodoravne bore na čelu ukazuju na vaše duboko skrivene brige.

- Vertikalna linija između obrva na desnoj strani ukazuje na suzbijanje emocija, što utiče na jetru.

- Vertikalna linija između obrva na levoj strani pokazuje probleme sa slezinom.

- Kada su donji kapci natečeni, to ukazuje na problem sa bubrezima.

- Promena boje (najčešće crvenilo) na nosu ili obrazima takođe je povezano sa bubrezima i znači da telo ne apsorbuje gvožđe ili folnu kiselinu, a probava ne funkcioniše pravilno.

Dijagnostika pomoću usana

Kao i drugi delovi tela (jezik, nokti, lice, oči), usne takođe odražavaju zdravo ili bolno stanje različitih organa. Pazite na veličinu, oblik, površinu, boju i konturu usana:

- Ako su usne suve i hrapave, to ukazuje na dehidraciju. Nervoza i strah mogu takođe izazvati suve, drhtave usne. Kod anemije usne su blede. Kao rezultat hroničnog pušenja, usne postaju smeđe.

- Ako na usnama ima svetlosmeđih mrlja, to ukazuje na loše varenje ili prisustvo parazita u debelom crevu.

- Kod žutice usne požute, a kod problema sa srcem usled nedostatka kiseonika usne postaju plave.

Šta nam nokti otkrivaju

Prema Ajurvedi, nokti su nusprodukt kostiju. Pogledajte veličinu, oblik, površinu i oblik noktiju. Takođe pogledajte da li su fleksibilni, meki, nežni ili lomljivi:

- Ako su nokti suvi, kukasti, grubi, lako se lome, to znači da bolest preovlađuje u telu.

- Duge linije na noktima ukazuju na slabu apsorpciju hrane u probavnom sistemu. Poprečne brazde na noktima ukazuju na lošu ishranu ili uznapredovale bolesti.

- Ponekad su nokti ispupčeni, konveksni, poput bubnjeva. Ovo stanje noktiju ukazuje na slabost srca i pluća.

- Kada je nokat zakrivljen tako da može da drži kap vode, to ukazuje na nedostatak gvožđa. Bele fleke na noktu ukazuju na nedostatak cinka ili kalcijuma.

- Bledi nokti ukazuju na anemiju.

- Prekomerno crvenilo noktiju ukazuje na višak crvenih krvnih zrnaca.

- Žuti nokti ukazuju na slabost jetre ili žuticu.

- Plavi nokti ukazuju na slabo srce.

Svaki prst ima vezu sa određenim organom:

- palac je povezan sa mozgom i lobanjom,

- kažiprst - sa plućima,

- srednji prst je povezan sa tankim crevom,

- domali - sa bubrezima,

- mali prst - sa srcem.

Bele mrlje na domalom prstu ukazuju na naslage kalcijuma u ​​bubrezima. Ako na kažiprstu postoje bele mrlje, to ukazuje na nakupljanje kalcijuma u ​​plućima.

Dijagnostika posmatranjem očiju

- Prekomerno treptanje očiju ukazuje na duboko skrivenu nervozu, anksioznost i strah. Opušteni gornji kapak ukazuje na osećaj nesigurnosti, straha, gubitka samopouzdanja.

- Ispupčene oči ukazuju na nepravilno funkcionisanje štitne žlezde. Ako su oči blede, to ukazuje na anemiju. Ako je beonjača žuta, pojavljuje se slabost jetre.

- Pazite na boju, veličinu i oblik zenice. Ako oko zenice imate beli krug, to ukazuje na višak unosa soli ili šećera. U srednjim godinama to može biti znak stresa. Ako je beli prsten vrlo istaknut i vrlo beo (posebno u srednjim godinama), to ukazuje na degeneraciju zglobova. Ako sami nestanu, verovatno su u pitanju bili bolovi u zglobovima i artritis. Smeđkasto-tamne tačkice na zenici ukazuju na to da creva ne mogu da apsorbuju gvožđe.