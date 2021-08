MOJ MUŽ DA IZDRŽI PET SATI U KREVETU: Počeli bismo ujutro i vodili ljubav dok ne padne mrak

Nikad nisam doživela nešto takvo s muškarcem. Počeli bismo ujutro, uzimali male pauze, i tako dok se ne smrači. Redovno smo kasnili na sastanke i dogovore, ispričala je učiteljica u penziju.

Šan Dejvis (62) je učiteljica u penziji iz Velike Britanije, majka petero dece i baka šestoro unučadi, a bivšeg policajca Dejvida Džonsa (63), upoznala je u grupi za podršku ožalošćenima u aprilu 2016., godinu dana nakon što su oboje izgubili partnere zbog raka. I on ima petero dece.

Dva meseca kasnije su počeli da izlaze, a kad su stvari postale vrlo intimne, Šan se šokirala - shvatila je da je on neumorni maratonac kad je vođenje ljubavi u pitanju, bez problema može da izdrži pet sati.

"Prve godine seks je trajao do pet sati, a prvih nekoliko puta bile su to celodnevne sesije. Nikad nisam doživela nešto takvo s muškarcem. Počeli bismo ujutro, uzimali male pauze, i tako dok se ne smrači. Redovno smo kasnili na dogovore, a ja nisam mogla nikome da kažem pravi razlog, pa sam izmišljala da smo zaboravili na to", ispričala je.

"Da vam budem iskrena, to je pravi maraton. Imam problem s jednim kolenom i kad se strast rasplamsa, to postaje agonija, bez obzira u kojoj pozi se nađemo. Nije važno u kom sam položaju, to je agonija. I moji bokovi trpe", ispričala je za "San".

"Povredila je i desnu ruku od naprezanja, ali o tome mi je previše neprijatno da pričam. Kad doživim orgazam, znam da razmišljam: 'Koliko još?'. Misli mi počnu da lutaju zbog čega se osećam pomalo loše", dodala je.

Kaže da su ona i Dejvid (par levo) jako zaljubljeni jedno u drugo i jako su se povezali nakon što su izgubili supružnike.

"Nakon pet godina koje smo proveli zajedno, tokom kojih smo uglavnom svaki dan imali seks, sada sam mnogo čvršća i mogu reći Dejvidu kada je mi je previše. On ponekad može da doživi orgazam nakon pola sata, ali katkad to traje i traje", rekla je.

Pokušaće maratonske sesije da skrate na sat vremena.

"Sve smo stariji pa moram da budem oprezna, ne želim da mi se povrede pogoršaju. Da se razumemo, on je fantastičan ljubavnik, pa se ne mogu previše da žalim. Vrlo je pažljiv i brižan. Ako mu kažem da je dosta, nije uporan da nastavi", ispričala je ova žena.

"Svima koji žele da im partner to može dugo da radi, rekla bih: "Pazite šta želite!" Meni bi bilo idealno najviše 15 do 20 minuta, uključujući pet do deset minuta predigre. To je najbolji deo", dodala je.

Dok je ona pričala Dejvid ju je posmatrao s laganim osmehom, pa se i on uključio u razgovor.

"Ne vidim smisao da radimo to na brzaka. Radije odvojim vreme i uživam u celom iskustvu. Za mene je idealno vreme sat do sat i po. Ali ako Šan kaže: 'Ne mogu više', tad stanemo. Ne ljutim se jer uvek možemo da pokušamo ponovo sutra", prokomentarisao je.