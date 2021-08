Na koje sve načine nam telo saopštava da nam se neko dopada?

Kada se pomene da između dvoje ljudi postoji hemija, obično se misli da su seksualno privlačni jedno drugom.

Međutim, nekada se ovaj izraz o hemiji koristi i s drugačijim značenjem – evo šta bi sve „hemija“ između dvoje ljudi mogla da bude.

Seksualna „hemija“

Ovo je najčešće korišćen tip „hemije“ između dvoje ljudi i, takođe, onaj koji najčešće dovodi do zabune. Kakve? Takve da se pomeša sa ljubavlju. Ljudi mogu da budu seksualno veoma privlačni jedno drugom, a da tu ne bude ljubavi.

Kako prepoznati da je reč samo o seksualnoj privlačnosti, a ne i o ljubavi?

To je veoma snažno osećanje, koje se smanji posle seksualnog odnosa, a može ponovo da se poveća i bude opet veoma jako nekoliko sati ili dana nakon što je seksualna želja zadovoljena. Seksualnu privlačnost možete osećati prema nekoliko osoba istovremeno, i tu često nema ni posesivnosti ni ljubomore. Da ne bude zabune, to što između vas dvoje postoji snažna seksualna privlačnost nije samo po sebi loša. Ne treba odustajati od veze ni ako je sve što na početku osećate samo jaka seksualna privlačnost. I druga osećanja bi vremenom mogla da se rode – a u međuvremenu nema razloga da ne uživate u dobrom seksu.

“Sa njim/njom je sve tako lako”

Verovatno ste upoznali bar jednu takvu osobu: vi počnete rečenicu, on ili ona je dovrše onako kako biste i vi učinili, razgovor sa njima je izuzetno lak, vrlo brzo se opustite i jednostavno budete svoji i to je sasvim u redu. Komunikacija sa njima je bez teškoća, odlično se razumete, nekad je maltene kao da komunicirate sa sopstvenim dvojnikom, razlike su taman tolike da ipak osećate da ste sa drugim živim bićem, da ne pričate sami sa sobom.

Ljudi se nekad boje da ovakva komunikacija pre vodi do dobrog prijateljstva nego do veze, ali nije tako, jer se među partnerima koji se na ovakav način slažu najčešće razvije i veoma jaka strast i ljubav. U prevodu, super se slažete i u krevetu i van njega.

Miris može igrati bitnu ulogu

Kada se dvoje ljudi dopadaju jedno drugom, vole miris jedno drugog. To se dešava zahvaljujući feromonima, hemikalijama koje se kriju u znoju. I za muškarce i za žene, nečiji miris, odnosno to koliko je taj miris privlačan, igra jako važnu ulogu u određivanju privlačnosti. Ukoliko neko nije za vas, vaš nos će to znati.

Samopouzdanje osvaja ljude

Niko ne voli hvalisavce, ali ne možemo da poreknemo privlačnost onoga ko istinski zrači samopouzdanjem. Mi imamo urođenu želju da naš DNK preživi mnogo generacija. Zato, ako nam neko odaje utisak da svoj život drži pod kontrolom, imamo prirodnu želju da se takvoj osobi približimo.

Kontakt očima je znak privlačnosti

Ako se nekome sviđate, taj će težiti ka tome da vas što više gleda u oči. Primetićete da se naginje napred ka vama, da se glasno smeje vašim šalama i pruža vam svoju punu pažnju, piše standard.co.me.