OVO MUŠKARCI NAJVIŠE ŽELE U KREVETU! Evo kako je potrebno da se PONAŠATE - ne zaboravite na KOMPLIMENT!

Verovatno ne postoji žena koja se nije zapitala "kako izgleda" u krevetu, gledano iz muške perspektive.

Svakoj je ženi se*s u tom pogledu pomalo misterija, jer gotovo se ni jedna ne usuđuje da pita. Da li se momcima sviđa kada vi započinjete predigru? Da li je bolje da se ponašate kao plen ili kao lovac? Šta je to što muškarci zapravo žele kada stvari počnu da se zagrevaju u krevetu? Nažalost ne postoji univerzalan odgovor. Mnogo toga zavisi od toga kakav je muškarac po prirodi.

Svaki muškarac ima svoje lične preference u pogledu toga šta voli a šta ne tokom se*sa. Suština da naučite kako da ugodite svom muškarcu ali i sebi u isto vreme. Otkrivamo vam šta su muškarci imali da kažu na ovu temu, a na osnovu njihovih izjava možda izvedete zaključak šta bi vas lično učinilo izvrsnom u očima vašeg partnera.

Izvrsna žena u krevetu je poput dobrog učitelja

Kada pitate muškarce kakvu ženu smatraju izvrsnom u krevetu, to je svakako ona od koje mogu nešto da nauče. Ona koja ih ostavlja zadivljene svojim umećem i svakako novitetima koje je spremna da podeli sa njima. Osim toga ako je žena spremna da isproba nove stvari, to je veliki plus u krevetu.

Se*s je fantastičan sa ženom koja se oseća dobro u svojoj koži

Ne, muškarci u krevetu ne traže nužno super-model, već onu ženu koja se oseća slobodno pred njim i zadovoljno sa onim šta jeste. Višak kilograma, poneka strija i celulit njima nisu bitni ako ostavite svetlo upaljeno i ne krijete se ispod pokrivača. Dozvolite mu da vas vidi, u tome je sva poenta. To muškarci najviše žele i smatraju izvanrednim.

Žena koja zna kako da udeli kompliment u krevetu je neodoljiva

Pomislili biste da je samo ženama potrebno da im muškarci govore kako dobro izgledaju, ali ne. I muškom polu su potrebne reči afirmacije. Ako žena zna da udeli kompliment na pravi način i u pravom trenutku, ona je i više nego istinsko uzbuđenje u krevetu.

Motivacija i entuzijazam se smatraju izvrsnim

Muškarcima je potrebno da se žena ponaša kao da želi se*s, a ne kao da je neko na to primorava. Kada je žena dovoljno motivisana i kada se u jednakom obimu trudi da oboma bude fantastično u krevetu, to je osoba koju će svako želeti u svom krevetu. Gotovo da ne postoji nešto odbojnije od žene koja samo leži i čeka da muškarac sve uradi.

Žena koja zna šta da želi i kako da to kaže partneru

Ovo se posebno odnosi na veze koje su tek u začetku, kada partneri u krevetu tek upoznavaju jedno drugo. Ako je žena dovoljno smela da se izrazi šta želi, šta joj prija i kako da joj muškarac to obezbedi, ona je i više nego dobrodošla u njegovom krevetu. Niko vam ne može čitati misli drage dame, morate da kažete ili da pokažete šta vam je u glavi.

