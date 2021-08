OVO NI SLUČAJNO NE RADITE U JAVNOM TOALETU: Doktorka upozorila na veliku opasnost - NIJE ONO ŠTO MISLITE

Doktorka otkrila šta nikako ne treba da radite u javnom tolaetu, kako biste smanjili rizik od infekcije!

Uglavnom svi javne toalete koristimo samo kada baš moramo. Najčešće su oni smrdljivi i prljavi, i tu se ne misli samo na onu prljavštinu koja je vidljiva golim okom, već i na prisustvo brojnih bakterija. Ipak, kad je bešika puna nemate mnogo izbora...

Dr Priti Danijel kaže da je jedno od najčešćih pitanja koje joj ljudi postavljaju u vezi sa javnim toaletima, da li je moguće da se tako zaraze nekom polnom bolešću.

"Da bi se to desilo, bakterije bi morale da se prenesu direktno sa šolje do vašeg genitalnog trakta ili preko otvorene rane na nogama ili zadnjici. Šanse da se to desi su manje nego da vas pogodi munja dok jašete leteću svinju, tako da ne brinite", uverava doktorka.

Ona ističe da su jedine bolesti kojima možemo da se zarazimo u javnim toaletima Ešerihija koli ili Salmonela, ali zato apeluje na ljude da ne rade jednu stvar, koja povećava rizik od infekcije.

"Zbog čučanja iznad WC šolje da ne bismo dohvatili dasku, mnogi od nas žure da što pre obave nudžu, a to može da dovede do urinarne infekcije. Time što nećete isprazniti bešiku do kraja, jer žurite, izlažete telo potencijalno opasnim bakterijama", upozorava ona.

Doktorka savetuje da normalno i bez žurbe obavite nuždu, a zatim dobro operete ruke, a bilo bi poželjno i da ih po izlasku iz toaleta naprskate nekim sredstvom za dezinfekciju ruku.