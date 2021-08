Odgovorite na TRI JEDNOSTAVNA PITANJA i saznajte da li ste zavisnici od kofeina?

Oko 75-80% ljudi širom sveta redovno pije pića sa kofeinom, među kojima je najčešće kafa. Redovna konzumacija pića sa kofeinom može da dovede do zavisnosti od kofeina, što ima priličan uticaj na telo i svakodnevno funkcionisanje.

Da li ste zavisni od kofeina?

Jedno od prvih pitanja koje možete sebi da postavite je da li vas boli glava dok ne popijete prvu šolju kafe. Kofein je ono što je poznato kao vazokonstriktor, što znači da sužava krvne sudove i ograničava protok krvi, što je vrlo efikasno za ublažavanje glavobolje. To znači da ako stalno imate kofein u svom sistemu, preskakanje ili čak odlaganje jutarnje šoljice kafe može dovesti do glavobolje.

Obična mrzovolja bez jutarnje kafe takođe može biti znak zavisnosti. Kofein je stimulans, što znači da stimuliše centre zadovoljstva u mozgu. Ako ste stalno loše raspoloženi pre nego što popijete šolju kafe, a naročito kada je preskočite, možda imate zavisnost od kofeina.

Jedan od najizrazitijih znakova zavisnosti od kofeina je promena tolerancije. Tolerancija je prag koji naša tela imaju u vezi sa količinom nečega što nam je potrebno da supstanca deluje. Ako shvatite da se vaša tolerancija promenila od kada ste počeli da pijete kofein, to može biti znak da ste zavisni od njega. Ako je vaša tolerancija na kofein porasla, to znači da je potrebno mnogo više da biste dobili isti nalet energije koji će jedna šolja dati osobi sa nižom tolerancijom. Ako se i dalje osećate mrzovoljno ili letargično nakon prve šolje, možda bi trebalo da usporite sa kofeinom, piše The List.