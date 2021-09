DO VITKE LINIJE BEZ ODRICANJA! Dijeta koju mnogi vole: Autofagija je proces koji nas održava zdravim i mladim

Autofagija je jedan od osnovnih sistema u organizmu, bez autofagije ne bi bilo ni izgradnje novog tkiva.

Dokaz autofagije je predstavio Japanski naučnik, biolog Joshinori Ohsumi, za svoj rad je 2016. godine dobio i prestižnu Nobelovu nagradu. Uz svoj rad je detaljno objavio kompletan mehanizam autofagije koji ćemo mi u teskstu dalje objasniti.

Autofagija nije tip ishrane

Redvona pitanja kod osoba koje nemaju iskustva ili pred zanje u ovoj oblasti je ’’ da li na autofagiji smem da jedem krompir, banane, meso…?’’. Autofagija nije tip ishrane i kod autofagije ne utiče direktno jedna namirnica više ili manje da li će se pokrenuti. Kompletan tip ishrane može da pokrene ili odmogne startovanje samog sistema ’’samojedenja’’ organizma. Nije potrebno odricati se nekih namirnica. Zapravo to je u velikom broju slučaj kod osoba koje žele što bolji ishod novo startovane ishrane.

Šta je autofagija?

Autofagija je fiziološki proces koji se u svakom trenutku odvija u našem organizmu. Bilo da smo jeli, spavali, trčali, igrali šah… Autofagija je od našeg prvog momenta telesnog postojanja sa nama. Fiziološki proces koji reciklira sve stare ili oštećene ćeliju u organizmu. Naše telo je jedna reka koja stalno teče u vidu minerala, vitamina, proteina… Naš organizam se svakog trenutka obnavlja, za primer daćemo crvena krvna zrnca. Životni vek crvenih krvnih zrnaca je od tri do četri meseca, svakog minuta oko trista miliona crvenih krvnih zrnaca umre, takodje isti broj novih se rodi.

Autofagija je proces koji će da ista krvna zrnca reciklira ili potpuno oštećene iskoristi za hranu i energiju za neki drugi sistem. Naš organizam na svakih pet godina ima skoro potpuno novo tkivo, što znači da je životni vek i regeneracija definitivno usko povezano sa onime što jedemo. Izbor hrane je ono što telo dalje ugradjuje kao novo tkivo i dalje iste te nutrijente reciklira. Autofagija je proces koji nas održava zdravim i mladim.

Ali autofagija može biti i jako loša po naš organizam. Autofagija je katabolički efekat koje jede i razgradjuje naše telo u svrhu ugradnje novih i zdravih ćelija. Organizam je napravljen tako da su dva glavna organa mozak i srce. Što duže su ova dva organa u životu, to je život duži u bilo gom smislu. U nedostatku hrane ili prisiljenom izgldanivanju, autofagija je proces koji će podstaknuti razgradju tela u svrhu održavanja srca i mozga u životu. To može dovesti do kanibalizacije mišićnog tkiva, opadanja kose, gubitka kolagena. Zapravo do samouništavanja organizma kako bi se osnovne vitalne fukncije srca i mozga nastvile. Preterana izloženost autofagijom može dovesti do kontra efekta, umesto regeneracija organizma dovodi do uništenja.

Kako startovati Autofagiju?

Kao što smo rekli, ovaj sistem je sve vreme aktivan ali može se podstaći da radi i na višem nivou. Intervalni post od 16 sati ne jela je sjajan način da se autofagija iskoristi u punom sjaju. Usled ne jela naš organizam i dalje zahteva odredjenu dozu nutrijenata u vidu proteina, aminokiselina, šećera i minerala. Utofagija u tom trenutku usled nedostatka hrane koristi stare ćelije za energiju ili reciklažu. Svako od nas ima odredjenu količinu odumrlih ćelija i ’’ djubreta’’ koji može da se iskoristi.

Naš organizam nikad ne baca već samo reciklira.Ishranoim koja namenski uskraćuje hranu podstičemo pojačanu autofagiju. ’’ Intermiting fasting’’ ili intervalni post može se bazirati na 16 sati bez hrane i 8 sati unosa hrane. Ova brojka može da se koristi čak i jednom nedeljno od 24 sata bez hrane. Ali da napomenemo da sve dokle god je umereno i unosi se dovoljno hrane tokom 8 sati jela, ovaj tip isrhane donosi samo benifit.

Sa druge strane osobe koje preteruju u periodu bez jela mogu ozbiljno da oštete organizam. Nemojte biti jedni od onih što preteruju, postoje i slučajevi osoba da nisu jeli po 21 dan. To može ako ste bez iskustva, ozbiljno da ošteti vaš organizam. Kod samog intervalnog posta tip ishrane nije toliko presudan. Ne znači da može da se za to vremeda se jede jedna cela torta ali dokle god je izbalansirana i bez mnogo uskraćivanja, neće biti problema. Možete da izaberete klasičnu evropsku ishranu, malo masnu ili punomasnu, odnosno keto, izbor je na vama. Dokle god organizam u vremenu kad se nutrijenti unose ne trpi i popunjava rupe koje su nastale autofagijom, sve je u redu.

Ko ne treba da praktikuje intervalni post?

Intervalni post kao tip ishrane koji vodi do autofagije može biti kontra efektivan kod sprtista koji su izloženi velikom fizičkom stresu. Jaka fizička aktivnost dovodi do katabolizma i ubrzanog trošenja tela, samim tim je potrebna jaka regeneracija u vidu hrane i kvalitetnih nutrijenata. Takodje u ovu grupu spadaju trudne žene i dojilje. Razlog je već pokrenut katabolički efekat stavranja novog života koji može ozbiljno poljuljati nutritivne resurse majke. Takodje majke dojilje dosta svojih resursa ulažu u mleko i što bolje nutrijente za bebu.