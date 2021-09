Prvi ugovor o pravilima ponašanja u vezi: Devojka i momak izneli svoje uslove, i to na 17 strana

Ovaj mladi par tvrdi da je njihova veza srećna i uspešna zahvaljujući klauzulama koje su uneli u dokument

Eni Rajt i Majkl Hed, devojka i momak koji su se upoznali na platformi za upoznavanje Tinder i započeli emotivnu vezu, posle samo dve sedmice sklopili su "ugovor o vezi" na 17 strana.

Naime, 21-godišnja Eni je došla na ovu ideju i predložila je svom 23-godišnjem momku, a zajedno su zaključili da će im to olakšati odnos.

Neki od njenih zahteva su da joj momak kupuje cveće dva puta mesečno i da vežba u teretani pet puta sedmično.

Eni je pre veze sa Majklom bila u "otvorenoj" vezi iz koje je izašla povređena i odlučila je da će biti slobodna neko vreme.

Ali kada je upoznala svog sadašnjeg dečka, s kojim je u vezi od oktobra prošle godine, shvatila je da je on prava osoba za nju i u šali mu ponudila da naprave "ugovor o vezi" kako bi neke bitne stvari definisali, a sve sa ciljem da ostvare što uspešniju vezu.

I pored toga što je sve počelo kao šala, Majklu se ideja dopala i složio se da naprave "ugovor".

Pored spomenutih, uneli su i klauzule koje se odnose na međusobno poštovanje, iskrenost, komunikaciju, podršku koju bi trebalo da pruže jedno drugom kada im bude potrebna…

Eni uspeh njihove veze, koja traje skoro godinu dana, pripisuje upravo ugovoru koji su napravili.

Ova američka studentkinja iz Džordžije smatra da je upravo "ugovor promenio pravila igre" i preporučuje da ga imaju svi parovi, ističući da je to "najbolja stvar na svetu".

- Naš odnos tretiramo gotovo kao poslovnu interakciju. Suočavamo se sa raznim izazovima koje imaju i poslovni partneri. Sledimo dogovor i tretiramo ga više kao da smo partneri u životu, a ljubav je dodatni bonus - kaže ova studentkinja, a prenosi britanski The Sun.

Eni objašnjava da su njen momak i ona ugovor napravili dogovorno i da su u tome partneri, a da im je cilj da se pozabave zajedničkim životom i da je ovo njihov način da to i učine. Dodaje da je njihova veza počela upoznavanjem na Tinderu i da su ona i Majkl priču nastavili tako što su otišli u zajedničku šetnju sa psima koje imaju.

Takoše, ona navodi da je srećna što je upoznala Majkla i da ju je privuklo i to što je on na profilnoj fotografiji čitao knjigu.

- U jednom momentu shvatila sam da je Majkl sve ono što sam oduvek želela od partnera. Došli smo do tačke u kojoj smo prilično brzo shvatili da imamo slična očekivanja jedno od drugog - ističe Eni.

Njih dvoje su se dogovorili da svako sastavi svoj ugovor, a onda su se našli i pročitali jedno drugom svoje "zahteve" i uslove.

- Razgovarali smo o jezicima ljubavi. On je to izneo kao ideju. To nam je pomoglo da definišeno šta je to što na čini da se osećamo poštovanim i cenjenim. Uvrstili smo u ugovor šta je kome od nas potrebno da se tako osećamo - prenela je Eni.

Jedan od njenih zahteva na tih 17 strana je i da je Majkl "ne pritiska" da razgovara ako njoj nije do priče.

- Pričaću kad budem spremna i kada mi se priča, a ne po svaku cenu. To je nešto što sam napisala u ugovoru - otkrila je Eni.

Jedna od stavki koju su uneli o "ugovor o vezi" je i da rešavanju problema ne pristupaju tako što će kriviti jedno drugo i povređivati se međusobno, već tako što će tražiti način da ga saniraju.

- Ne tretiramo probleme kao da je jedno od nas krivo što je problem nastao, već pokušavamo da ga zajedno rešavamo - kaže Eni.

Par uživa u srećnoj vezi i veruje da bi i drugi trebalo da razmotre sopstvene "uslove i odredbe" kako bi pomogli u ranom sprečavanju sukoba u emotivnim vezama.

Eni kaže da imaju dogovor da ažuriraju "dokumet" svakih šest meseci, a na godišnjicu veze imaju dogovor da analiziraju šta su dobro uradili, a šta bi još moglo da se poboljša u njihovoj vezi.

