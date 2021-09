AKO SVAKO JUTRO pijete KAFU ovo se DEŠAVA u VAŠEM TELU!

Većina nas voli kafu, a ona se pravi od prženih zrna određenih biljnih vrsta. Stepen njihovog pečenja utiče na jačinu napitka

Stepen njihovog pečenja utiče na jačinu napitka. Ovde pričamo o šolji kafe napravljene u aparatu za kafu ili skuvane, domaće kafe bez dodavanja mleka / pavlake. Instant kafa se ne uzima u obzir, jer je njena snaga niža od zrnaste kafe, aromatična i u njoj se gube sve korisne supstance.

Ovo morate da znate o kafi:

Negativni efekti:

Nepoželjno je kafu piti na prazan želudac, jer kafa izaziva sintezu hormona holecistokinina, koji izaziva varenje. A ako je želudac prazan, onda nema šta da svari - kao rezultat toga, postoji rizik od gorušice i simptoma gastritisa.

Kafa ima tendenciju povećanja kiselosti želuca, krvnog pritiska i poremećaja sna.

Konzervansi u kafi negativno utiču na metabolizam i izazivaju razvoj celulita.

Okrepljujući efekat kafe sat vremena nakon ispijanja napitka daje efikasnost. I nakon još jednog sata, možda ćete osetiti pospanost.

Kafa se ne preporučuje ženama tokom trunoće i dojenja. Kofein prelazi u placentu, uzrokujući smanjenje gvožđa (Fe) i drugih minerala u majčinom mleku.

Kafa izaziva zavisnost, a prekomjerno ispijanje dovodi do dehidracije.

Pozitivni efekti:

Kafa sadrži antioksidanse koji uklanjaju slobodne radikale iz tela. Ovi antioksidanti se bore protiv malignih neoplazmi, određenih srčanih patologija, dijabetes melitusa i parkinsonizma.

Kafa pomaže da se rešite glavobolje širenjem krvnih sudova u mozgu.

ShutterstockŠta se dešava kada pijete kafu svaki dan?

Zašto se ne preporučuje ispijanje kafu nakon jutarnjeg buđenja?

Hormon kortizol telo sintetiše tokom dana, pomaže nam da se probudimo ujutru i zaspimo uveče. Ujutru je nivo kortizola najveći, a ispijajući kafu u ovo doba, blokiraćemo sintezu ovog hormona, a nakon nekog vremena razbuđivanje će biti teže. Do proizvodnje kortizola dolazi do 6h do 9h, a maksimum se javlja do 8h do 9 h, pa je optimalno vreme za šolju kafe 10h sati ili posle ručka.

Šta se dešava ako prestanete da pijete kafu?

Telo će bolje apsorbovati vitamine!

Kofein uništava vitamin B, smanjuje koncentraciju u telu minerala poput gvožđa, kalcijuma, cinka i td.

Samo 1 šolja kafe odlaže apsorpciju kalcijuma za 3 sata. Osim toga, kofein ispire mineral kalcijum iz tijela, a koštano tkivo postaje krhko.



