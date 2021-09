DA LI STE VI MEĐU NJIMA? Ovo je 5 horoskopskih znakova koji najčešće varaju: Za njih je vernost misaona imenica

Za nekoga je prevara samo flert, dok je za nekog drugog to isključivo fizička prevara.

Dok neki ljudi vole da se fokusiraju na osobu koju vole i za njih dok su zauzeti ne postoji niko drugi, postoje i oni drugi koji ne mogu da odole da s vremena na vreme "šaraju". Naravno, svako ima svoju definicu preljube, a postoji bezbroj različitih radnji koje se mogu smatrati prevarom.

Za nekoga je to samo flert, dok je za nekoga to isključivo fizička prevara. Bez obzira na to, užasno je osećati se prevarenim, a prema rasporedu zvezda pet horoskopskih znakova su najviše skloni takvoj aktivnosti.

1. Ribe

Ovo će možda biti šokantno saznanje, ali ljudi koji su najviše skloni prevari su rođeni u znaku Ribe. Osetljive i veoma emotivne osobe, prilično impulsivno donose odluke. Ako je Riba ljuta na vas, odmah će krenuti u akciju i niko ne može da garantuje šta će se dogoditi.

Istovremeno, malo je verovatno da će raskinuti čak i ako je nesrećna u vezi, zbog straha da ne povredi osobu sa kojom je. Ironično, umesto toga odlučuje da odluta, a duboko u sebi se nada da će biti uhvaćena u preljubi.

2. Blizanci

Osobe rođene u ovom vazdušnom znaku veoma su zahtevne u vezama, pa ako im na pružate konstantnu pažnju, naći će nekoga ko će to uraditi umesto vas.

Blizanci mogu biti prilično neodlučni i vole da imaju više mogućnosti. Ali, ako im uvek dajte ono što požele, držaće vas u svojoj blizini.

Njihov poriv za varanjem utemeljen je u tome da Blizaaci žele sve, a samo jedan partner im to ne može pružiti.

3. Vaga

Vage obožavaju da flertuju, zbog čega mnogo ljudi okleva da sa ovim osobama stupi u vezu. I može se reći da su često u pravu zbog toga.

Iako biste pomislili da će Vage prestati da flertuju kada su u ozbiljnoj vezi, one to ipak neće učiniti. Kada su one u pitanju, flert je najčešće bezopasan, ali može se desiti i da ode predaleko.

4. Lav

Lav ne samo da je dramatičan, već u svakom trenutku mora da bude u centru pažnje.

Ako se prema ovim osobama ne ponašate kao prema kraljevima - jer oni to veruju da jesu, počeće da vas ignorišu i učiniće sve što mogu kako bi bili u vašem centru pažnje.

5. Vodolija

Vodolije će najređe učiniti fizičku prevaru, ali često šalju signale, flertuju i pišu poruke.

Iako to nije fizička prevara, mnogim ljudima to ne prija i ipak i ovakve gestove smatraju preljubom.

