Rekao je da si SLATKA, a EVO šta je stvarno MISLIO: Izjave muškaraca koje ŽENE POGREŠNO TUMAČE

Muškarci svakodnevno izgovaraju mnoge reči koje žene tumače na različite načine, a da ih možda nisu razumele na pravi način.

Evo kako ćete znati šta misli kada vam kaže da ste prelepi, seksi ili da ste slatki.

"Slatka si."

Zamislite samo kako biste se osećali da vam priđe muškarac kog ne poznajete i da vam kaže da izgledate seksi, bez bilo kakvog uvoda. Um prosečne žene bi pretpostavio da se radi o nekom perverznjaku koji je verovatno na listi seksualnih prestupnika. Takođe pomislili biste da je to muškarac koji nema ni malo poštovanja prema ženama i da zaslužujete bolje od toga. Muškarac se rečju "slatka si" obraća devojci kada ne želi da je zastraši. To je muški način za probijanje leda, piše Ženski magazin.

"Baš si seksi."

Žene većinom reč seksi povezuju sa fizičkim izgledom i načinom oblačenja. Međutim za muškarce – seksi - je mnogo više od toga. Najjednostavnije rečeno – seksi je žena koja zna šta treba da kaže i da te toliko hipnotiše da se izvuče čak i sa optužbom za ubistvo. To je način na koji ona sebe predstavlja svetu. Način na koji njen seksipil dolazi do izražaja bez mnogo buke.

"Prelepa si."

Možda dve prethodne reči deluju upečatljivo i one su za kojima većina žena čezne da ih čuje od svog voljenog, ali ključ uspeha svake žene je u tome da čuje reč – prelepa" iz usta osobe koju voli. Ako mušakrac ženi kaže da je prelepa, to znači da je rešen da kraj nje ostane do kraja života. Lepota je savršena kombinacija slatkoće i seksipila. Zato drage dame uvek težite ka tome da budete – prelepi – u očima onog koga volite.

