ČETIRI TOKSIČNA tipa veze: Da li si i TI u jednoj od njih?

Kada je reč o izbegavanju toksičnih veza, ne, ovde se ne mislimo na to da bi istog trena trebalo da legnete pokraj nekog seksi stranca na plaži i započnete vezu jer je vaša, u krizi, nego da bi trebalo uložiti trud da spasite trenutnu vezu i izbegnete onu nemoguću.

Bez brige, naši načini su nežni, zabavni i učinkoviti. Zbogom dosadi i večnom negodovanju. Leptirići dragi, dobro došli.

1. Problemi sa vezivanjem

Ne znamo kako, ali uvek naletite na pogrešnog frajera: onaj koji se iskrade iz vašeg stana pre zore, zatim onaj kome treba 48 sati da vam odgovori na poruku, a trećeg koji je zaboravio spomenuti da ima devojku da i ne spominjemo. Ukratko, kao da vam na čelu piše "Tražim frajera koji ima problem s vezivanjem."

Fenomen zbog kojeg patite već je odavno poznat, a odsad nosi novo ime - "fleabagging". Da, pogodili ste, nazvan je po Amazonovoj hit-seriji "Fleabag" u kojoj glavna junakinja dovlači u krevet tipove sve goreg i goreg. Pogađate, ni njene odluke nisu baš sjajne.

Ako je verovati psiholozima, ovde bi trebalo da piše - ne zašto naleti nego zašto baš takve traži?

Naime, istražitelji sa Univerziteta u Torontu otkrili su nedavno da nas privlače upravo oni ljudi koji su slični našem podsvesnom stilu vezivanja. Ok, to zvuči jednostavno, ali ako malo razmislite o tom fenomenu, on bi vas možda mogao poštedeti sledeće dejt katastrofe.

Dakle, prvo šta trebate uraditi jeste zapitati se šta vi zaista želite, kaže Hejli Kvin, dejt konsultatnt iz Londona. Jeste li možda kao dete koje se jednom gadno opeklo na vatri postali previše oprezni pa tražite samo tipove na distanci? Kakvim ste se frajerima divili? Koja su vaša prva ljubavna iskustva i što ste iz toga sve naučili? Eto, to je prvi korak prema frajerima koji se na prvi pogled čine užasno dosadni, a zapravo su jako kul. I pre svega – nemaju strah od vezivanja.

P. S. Znate kako je rekla Keri u "Seksu i gradu" - šta je zajedničko svim tim kretenima s kojima sam izašla na dejt? Pa ja!

2. Gde je nestao seks?

Seks u tri ujutro, "na brzaka" na vešmašini pre posla... Da pogađamo? Ove su scene u međuvremenu postale teški SF. I ako se događaju, možemo biti sigurni da se pojavljuju samo na TV ekranu, dok vas dvoje ležite u pidžamama s velikom picom na kolenima.

KURS ZAGREVANJA: Možemo vas posavetovati da se na primer igrate uloga, imate seks u sumnjivim hotelima, svingerski klubovi... Naravno, to ne znači da sve to svejedno ne možete isprobati, ali nas ovde zanima nešto drugo.

Nešto puno romantičnije i, da ne kažemo, egzistencijalnije. Zanima nas vaš pogled na partnera koji se s vremenom promenio, izoštrio, deformisao. Kako ga vratiti na stare postavke? Ova bi vam vežba mogla pomoći.

Sledeći put kada se dogovorite za večeru, dođite deset minuta ranije i sakrijte se. Da, dobro ste pročitali. Stanite negde u ugao gde vas neće videti i posmatrajte svog momka očima neznanca. Što bi vam prvo zapelo za oko?

Taj neobičan hod, borica oko usana, zulufi na njegovim obrazima od kojih bi vam u prvim danima veze počela klecati kolena? Da, taj dečko koji vam je nekad bio tako neodoljiv i dalje je pred vama. Doslovce se ništa nije promenilo, osim što vam je sivilo svakodnevice zalepilo? I šta sada?

Ma zaboravite tu vražiju večeru, osvežite se u WC-u, javite mu se i pozovite taksi, jer večeras imate preča posla.

3. Predobro se znate

Veza je ušla u osmu godinu. Dakle, uspešno ste savladali i onu kritičnu sedmu. Trebamo li reći da napamet znate jedno drugog, a upravo je to vaš najveći problem. Jer kako da vam nešto što vam je tako dobro poznato odjednom opet postane užasno napeto?

TERAPIJA ADRENALINOM

Sećate se onog filma kada glavni lik ode po nešto u prodavnicu, pa se više nikada ne vrati. A da stvar bude gora, još se doseli u komšiluk i onda gleda svoju ženu kako pati i kako se nosi s njegovim gubitkom. Možete odahnuti, jer ipak nismo takvi bolesnici da vam predložimo takav scenario.

No nešto slično ipak hoćemo, ali samo u mislima. Zamislite da vam partner mora prihvatiti posao na drugom kraju zemlje na tri meseca i da, eto, internet ne radi. Pitajte se šta bi vam najviše nedostajalo, o čemu biste mu voleli pisati, kakvu tajnu reći, a da pre niste. To je odlična vežba kojom se možete podsetiti kako imate super partnera kojega možda uzimate zdravo za gotovo.

Vi odlučujete želite li ostati u toj vezi ili ćete se ipak radije baciti na nekoga novog, uzbudljivog, nepoznatog. Pa se onda nakon pet godina opet možete žaliti upravi vodovoda da vam je dosadno.

4. Mentalno nedostupan

Na početku veze svaka njegova rečenica je zvučala uzbudljivo kao "TED Talks", a danas to što govori na jedno vam uvo uđe na drugo izađe, jer paralelno radite nešto drugo, recimo skrolujete Instagram i u mislima ste već s prijateljicama u noćnom izlasku.

Nije da vam je baš svejedno što govori, ali šta da radite kada na pameti imate milion drugih stvari o kojim se morate pobrinuti...

Motivacioni trener Džej Šati nedavno je na svom podcastu "On Purpose" rekao nešto mudro - nije važan kvantitet vaših susreta nego kvalitet.

U prevodu bi to značilo da se sreća u jednoj vezi ne umnožava s brojem večeri koje zajedno provedete, nego time kako se provedete. To podrazumeva i to koliko ste se zaista posvetili svom partneru.

No kako se ne biste doveli u situaciju da nemate vremena jedno za drugo, pokušajte primenjivati 2-2-2 formulu, a ona kaže - svake dve nedelje idite na dejt večeru, svaka dva meseca na kraće putovanje, a svake dve godine na mini medeni mesec, negde daleko.

