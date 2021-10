PRVO PUTOVANJE U DUBAI: Top 5 aktivnosti koje ne smete propustiti! (FOTO)

Bez obzira na to da li ste se zaputili u Dubai u posetu prijateljima ili jednostavno želite da ga posetite turistički, sigurno se pitate koje aktivnosti ne smete propustiti. Pre pedesetak godina na ovom mestu se nalazilo ribarsko naselje, a danas je to grad koji se neumoljivo razvija pre svega zahvaljujući nafti, trgovini i finansijama.

Dubai je postao ogroman grad sa pregršt atrakcija. Na svakom koraku naići ćete na objekte sa prefiksom „naj“ – najvišu zgradu na svetu, najveći šoping mol na svetu, najekskluzivniji hotel na svetu i slično.

Jako je teško filtrirati 5 aktivnosti koje ne smete propustiti prilikom prve posete gradu na obali Persijskog zaliva, ali na osnovu iskustva brojnih turista sa ovih prostora uspeli smo da kreiramo takav spisak u čemu su nam pomogli iskusni agenti turističke agencije Travel Boutique.

Za još pregršt korisnih informacija koje će vam biti potrebne pre poletanja, pročitajte njihov fantastičan vodič za putovanje u Dubai.

#1 Burdž Kalifa, šou Dubai fontane i šoping u Dubai molu

U delu grada koji se naziva Dubai Downtown odnosno Dubai Centar nalaze se svetski popularne atrakcije. Dominira najviša zgrada na svetu – Burdž Kalifa (Burj Khalifa). Ovaj oblakoder doseže visinu od 829,84 m. Otvoren je 2010. godine i tada se zvao Budž Dubai (Burj Dubai). Dizajniran je u obliku peruanskog narcisa, a u njemu se nalaze brojne kancelarije, restorani, hoteli, parking-mesta, stanovi i opservatorija. Pogled na grad sa 125. sprata je teško opisati rečima. Najbolje vreme za posetu je pred zalazak sunca, a kartu je neophodno rezervisati čak mesec dana unapred ukoliko dolazite u toku visoke sezone.

U ovom delu grada nemojte propustiti ni šou Dubai fontane (Dubai Fountain) na jezeru Burdž Kalifa. Dubai fontana predstavlja najveću fontanu sa koreografijom na svetu. Performans počinje od 18 h i ponavlja se na svakih pola sata. Iako traje svega 5 minuta, doživljaj je fenomenalan. Za one koji više vole dnevnu varijantu, mogu doći na šou u 13 h ili 13.30 h.

Dubai mol je drugi najveći tržni centar na svetu sa preko 1.200 prodavnica, koji se prostire na 1.124.000 kvadratnih metara. U njemu se nalaze prodavnice markirane garderobe planetarno popularnih brendova kao što su: Prada, Chanel, Luis Vuitton. Tu su još i kafići, restorani, bioskopi, Akvarijum, Podvodni zoo vrt, zabavni park VR Park Dubai. Za decu su predviđeni interaktivni tematski Kidzania i fosil dinosaurusa Dubai Dino itd. Kada ste već u ovom delu grada, posetite neka od omiljenih mesta za influensere: hotel u arapskom stilu Palace Downtown i repliku statue iz Meksiko Sitija Wings of Mexico.

#2 Krstarenje Madinatom

Najveći rizort u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji se prostire na oko 40 hektara je Madinat Jumeirah. Ovo luksuzno odmaralište obuhvata pet hotela, moderni suk, oko 50 glamuroznih restorana i barova, privatnu plažu i kanal Madinat. Zanimljivo je da u kanalu oko Madinata postoji utočište za povređene kornjače, gde se one neguju pre povratka u divljinu. Iako niste gosti nekog od ovih prestižnih hotela, to vas ne može sprečiti da krstarite Madinatom i uživate u pogledu na Budž el Arab, hotel u obliku jedra koji predstavlja simbol Dubaija. Tura traje oko 20 minuta, a u tradicionalni arapski brodić (abru) može stati do 10 osoba. Za ovu turu nije potrebna rezeravacija, već je dovoljno da se pojavite u Souk Madinat Jumeirah. Ukoliko pak želite da sami sa svojim prijateljima ili porodicom uživate u krstarenju, onda možete rezervisati privatnu turu.

#3 Večernji obilazak tradicionalnih pijaca – sukova

Dubai je grad koji predstavlja spoj tradicionalnog i modernog. Dok su sa jedne strane oblakoderi, luksuzni hoteli, glamurozni šoping centri, sa druge je sačuvan duh tradicije. Kako biste otkrili kako izgleda stari Dubai, posetite pijace uz Dubai kanal (Dubai Creek). Četvrt Al Fahidi prožeta je sukovima, tradicionalnim arapskim pijacama na kojima možete naći svakakvu robu.

Tu se nalazi i tvrđava iz XVIII veka Al Fahidi Fort, nekadašnja kraljevska rezidencija i današnja kuča Sheik Saeed Al Maktoum, kao i sela Heritage i Diving sa replikama starih koliba. Jedan od najposećenijih sukova je Gold Souk. Dubai je oslobođen takse na zlato i može se reći da je ovde zlato najjeftinije na svetu. Ukoliko želite da nabavite neki komad nakita, prošetajte kroz ovaj suk. Tu su i sukovi sa začinima Spice Souk čiji će vas mirisi potpuno očarati.

#4 Izlet u pustinju

Poznato je da se Ujedinjeni Arapski Emirati, čiji je Dubai najveći grad, nalaze na Arabijskom poluostrvu. Grad je „nikao“ iz pustinje, zato je zanimljivo posetiti upravo tu pustinju i doživeti čarobno iskustvo. Izlet traje između 15 i 21 sat, a cene variraju od 20 do 120 evra po osobi. Vozićete se džipovima po dinama, piti čaj, jesti urme, jahati kamile, uživati u plesu trbušnih plesačica i performansu gutača vatre i krotitelja zmija.

#5 Kupanje na plažama

Kada prvi put dolazite u Dubai, sigurno ćete poželeti i da se kupate u Persijskom zalivu. Jumeirah je deo Dubaija na obali mora poznat po peščanim plažama. Jumeirah Public Beach je prepoznatljiva po zlatnom pesku i šetalištu ispunjenom raskošnim hotelima. Pored ove, plaže na kojima je ulaz beslatan su i La Mer Beach, Sunset Beach, Kite Beach, Secret Beach, JRB i Marina Beach. Iako je ulaz besplatan, kada iznajmite ležaljke i suncobran, cena će vam biti približna kao i da ste kupili dnevnu kartu za privatnu plažu. Obično uz “day pass” dobijate besplatne ležaljke, tuševe, pristup bazenima, vaučer za hranu i piće. Kada je “Ladies day”, žene imaju besplatan ulaz, zato pratite akcije najpopularnijih hotela sa privatnim plažama.

Bonus aktivnosti ukoliko je vaš boravak duži od nedelju dana

Ukoliko ste u Dubai došli na malo duži odmor i želite da uživate u svim čarolijama ovog futurističkog grada, predložićemo vam još neke atrakcije. Najistaknutije su Bašta čuda (Miracle Garden) sa neverovatnim oblicima kreiranim od cveća, Ras al Kor − specijalni rezervat ptica sa neverovatnim flamingosima i City Walk, jedinstveno šetalište u gradu u kome šetališta ne postoje. City Walk je mnogo više od običnog šetališta, to je prostor zamršenog dizajna sa kafićima, restoranima, bioskopima i modernim prodavnicama.

Za sve ljubitelje avanture, predlažemo da probate najduži svetski urbani zip-line između Dubai Marine i Dubai Marina mola, vožnju helikopterom iz Dubai Marine ili večeru na nebu, odnosno na kranu − Dinner in the Sky.

Ukoliko se završilo vaše prvo putovanje u Dubai i niste stigli da obiđete sve nevadeno, to je dobar razlog da se opet vratite u ovaj grad. Ko zna šta će do tada još biti sagrađeno u ovom futurističkom gradu i koliko će biti neverovatno.

