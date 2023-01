TAJNE ZAVODNICA: Ovo ZNAJU žene od kojih se MUŠKARCI nikada ne HLADE!

Ukoliko ste primetili kako vašu prijateljicu muž gleda sa oduševljenjem čak i posle puno godina zajedničkog života, onda ona zna sve ovo o čemu vam danas pišemo. Nema dobre veze, ni dobrog seksa, bez rada, sve zahteva rast i stalno napredovanje, pa tako i izgrađen odnos zahteva usavršavanje.

Samopouzdanje na prvom mestu!

Ne morate izgledati savršeno, ne opterećujte se time. Dopustite muškarcu da voli vaše telo, umesto da mu se žalite da imate preveliki stomak, opuštene grudi i celulit na guzi. Predstavnici jačeg pola ne primećuju mane i ne smetaju im, naročito ako ih žena jako seksualno privlači. Zato se opustite i prepustite partneru, fokusirajte se na dodire i poljupce, na njegovo, a ne na svoje telo.

Kada se posvađate, ne idite u drugu sobu, nego u krevet sa njim.

Ukoliko ste od onih koje kažnjavaju partnera uskraćivanjem intimnosti i nežnosti, onda nemojte ni da očekujete da vam seksualni život bude dobar. Bliskost je ključni sastojak u vezi i ne bi trebalo da ga koristite kao “oružje” u razmiricama.

Ne izbegavajte seks, ne prečesto!

Kada vam on priđe, često odgovorite da vam nije do seksa. Odbijanje muškarca na ovaj način se katastrofalno odražava na ljubav i brak, partnerov libido i samopouzdanje, ali i raspoloženje jer će ga to sigurno iznervirati.

Sredite se ponekad!

Žene se mnogo opuste u dugim vezama, da im uz stalnog partnera ne pada na pamet da se doteraju, našminkaju i obuku nešto izazovno. Ipak, bez trunke šminke i u širokoj staroj trenerci ne očekujte da partneru budete seks simbol. Setite se kako ste se doterivali kada ste prvi put izašli sa njim ili vodili ljubav. S vremena na vreme pokažite muškarcu vašeg života da ona žena, koju je zavoleo, još postoji.

Autor: Pink.rs