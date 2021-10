Gde na more tokom zime?

Ukoliko su vam slobodni dani upali u nekom „nepopularnom“ terminu, postavlja se pitanje, kako najbolje iskoristiti odmor. Naravno, treba otići na more, samo gde?

Ostrvo Mauricijus je smešteno u Indijskom okeanu, oko 2000 km od jugoistočne obale Afrike i okruženo je koralnim grebenima i lagunama. Zamislite samo beskrajne bele plaže okružene plavetnilom okeana. To nije razglednica, to je Mauricijus.

Mauricijus je tokom cele godine aktuelna destinacija. Leto ovde traje od novembra do maja i tada su visoke temperature, a vlažnost vazduha velika, dok je „zimski” period od maja do novembra, suv period i temperature su oko 28 stepeni. Leti temperature idu od 35 do 40 stepeni (u decembru i januaru), a najhladnije je tokom jula i avgusta kada dnevne temperature idu do 25 stepeni.

Ovo ostrvo je bilo jedino stanište dodo ptice, pa je dodo i dalje simbol ostrva, a slike ove pernate lepotice se mogu videti gotovo na svakom koraku. Na Mauricijusu se vozi levom stranom, zato pazite ako iznajmljujete automobile, treba će vam malo vremena da se naviknete.

Ovde možete osetiti skoro neverovatnu mešavina kineskog, indijskog, afričkog, francuskog i britanskog uticaja na svakom koraku – jarko obojeni indijski hramovi se nalaze odmah pored francuskih kolonijalnih palata, za doručak će vam poslužiti kroasan, a za večeru kari, dok ćete u međuvremenu piti rum koji se pravi od šećerne trske.

Naravno, Mauricijus je idealan za sve sportive na vodi: ronjenje, jedrenje, jedrenje na dasci, skijanje na vodi, paraseilng, podvodno hodanje. Ali, za sve one koji bi voleli da se oprobaju u podvodnom ribolovu, bitna je informacija da u toplim vodama Indijskog okeana žive brojne vrste riba. U vodama oko ostrva žive i delfini, pa je plivanje sa ovim čarobnim životinjama jedna od omiljenih aktivnosti turista.

Za putnike iz Srbije, najlakši način da dođu do Mauricijusa je avionima KLM-a. Avio-karte za Mauricijus su na promociji do 22. oktobra 2021, a mogu se naći već po ceni od 549 evra. Karte koje kupite u ovom periodu, možete iskoristiti za putovanja do 31. maja 2022.

