'Zaleđivanje' – novi pojam u savremenim vezama, evo na šta se odnosi

Sastanci su za mnoge vrlo teški, a ono što je najgore je prelazak iz opuštenih veza u službenu vezu.

Vrlo često se može dogoditi da jedan partner želi službenu vezu i smatra da je nakon određenog vremena vreme za nju dok drugi još uvek nije spreman. Postoji velika verovatnoća da će partner koji to želi drugoga pitati ‘što smo mi sad?’

Sada za tu fazu, kažu stručnjaci, postoji novi pojam, a to je ‘zaleđivanje’. Izraz se odnosi na nekoga ko stavlja romantičnu mogućnost na ‘led’ odnosno zaleđuje je – partner pokazuje interes, ali se ne predaje u potpunosti.

Ovo bi moglo prouzrokovati mnoge nejasnoće partneru koji je ‘stavljen na led’ jer nema načina da tačno zna kuda njihov odnos vodi.

Što znači kada vas neko ‘stavi na led’? To znači da drugi partner ne prekida odnos s vama. Može se reći kako on održava neprekidan kontakt koji nije specifičan te celu vezu drži neobaveznom.

On se s vama nalazi kada on želi – njemu se sviđa da ima nekoga pored sebe kada mu treba, ali ne želi da taj odnos bude služben, a vrlo verovatno je to zato što nije zaljubljen u vas i ne vidi budućnost s vama.

Ako ste vi taj koji je stavljen na led, vi nećete znati gde stojite u toj vezi. Osim toga, u takvom odnosu ne možete ništa planirati jer ćete u većini slučajeva zavisiti o njima. Takav odnos može biti emocionalno vrlo težak, pogotovo za partnera koji bi želeo nešto više i službenije.

Ali ono najgore što se može dogoditi je da prisilite drugog partnera na vezu, jer biste na kraju mogli postati povređeni – postoji veća verovatnoća da bi vas u određenom trenutku počeo ignorisati, piše The Sun.