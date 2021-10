Evo koje NAMIRNICE bi trebalo da koristite kako bi USPORILI NASTANAK SEDIH VLASI

Gotovo svaka žena na ovom svetu pamti trenutak kada je primetila svoju prvu sedu vlas kose. Imati sede je genetski proces kroz koji ćemo svi pre ili kasnije proći, a ovaj tekst nije tu da vas navede na to da svoje sede morate prikrivati, farbati ili pokušati da "iskorenite".

Mada, hrana koju vam predstavljamo ima i drugih benefita sem usporenja dolaska sedih! Bilo kako bilo, ako vam u genima stoji sedenje kose u ranijim godinama, a vi želite da ovaj proces usporite koliko god je moguće, otkrivamo vam koje vam to namirnice u tome mogu pomoći i zašto.

Za početak, zašto tačno sedimo?

Svaka vlas naše kose u sebi sadrži pigmente koji se zovu melanociti. Oni određuju našu boju kose, a melanociti su ti koji u našem organizmu "komuniciraju" sa melaninom i time direktno utiču na proizvodnju keratina - od kojeg je kosa sačinjena.

Kako starimo, tako se ćelije koje proizvode keratin smanjuju, a zajedno sa njima odlazi i melanin. Kada sedimo, mi ne gubimo melanocite, ali oni postaju manje aktivni što rezultuje manjim brojem vlasi kose sa pigmentom. Ali, hranljivi sastojci mogu učniti melanocite i ćelije koje proizvode keratin aktivnim duže vreme!

Crne semenke susama

Semenke crnog susama u sebi sadrže veliku količinu vitamina B, kao i puno masti, proteina i minerala. Među mineralima koji se nalaze u semenkama crnog susama možda je najznačajniji bakar – koji ne samo što će uticati na umanjenje sedih vlasi, već će i vašu kosu učiniti mekom i zdravom, a dlaku punijom.

Crne semenke susama u sebi sadrže više hranljivih materija od onih klasičnih na koje smo navikli, te biste ih definitivno mogli zameniti u svojoj svakodnevnoj kulinarskoj praksi.

Batat

Ukoliko do sada niste probali batat, takozvani "slatki krompir", ne znate šta propuštate! Batat je izuzetnog ukusa, a uz to je prepun vitamina kao što su vitamin A, B6, C, D i E, a u sebi takođe sadrži gvožđe, cink, bakar, kalijum, magnezijum, nijacin i kalcijum. Impresivno, zar ne?

Takođe, važno je da znate da se velika količina ovih nutritijenata nalazi u batatovoj kori i zato je nemojte odbaciti! Ona može da se jede i pripremi tako da bude krckava i ukusna – a uz to je izuzetno zdrava. Batat usporava proces sedenja, ali takođe povoljno utiče na rast vaše kose!

Avokado

Magična biljka, avokado. Maska za kosu od avokada savršena je za negu svih tipova kose, a nakon nje kosa će vam biti sjajna, a teme zdravo - što utiče i na rast nove kose. Avokado je bogat omega kiselinama i bakrom, a bakar povoljno utiče na funkcionisanje melanocita.

Sastojke koje u sebi sadrži avokado u razlčitim količinama imaju i namirnice kao što su ostrige, bademi, crna čokolada i losos. Sve pomenute namirnice u sebi imaju i vitamine D i E, koji utiču na zdrav izgled vaše kose i usporenje procesa sedenja.

Kurkuma

Kurkuma u sebi sadrži kurkumin (po kojem je dobila ime), a ovaj posebni sastojak je moćan antioksidans koji utiče na oksidativni stres - koji je razlog preranog starenja. A starenje sa sobom donosi sede vlasi. Stres zapravo daleko više utiče na naš organizam nego što smo toga ponekad svesni, i zato bi trebalo da se pored konzumiranja kurkume posvetite umanjenu stresa i stresnih situacija u svom svakodnevnom životu.

Alge

Znamo, ne zvuči baš sjajno. Ali, alge u sebi sadrže gvožđe, proteine, B vitamine i minerale – i izuzetno su dobre za celokupno zdravlje vaše kose i vašeg tela. Možete ih grickati, jesti u okviru ramen supe ili pak usitniti i ubaciti u jutarnji smuti.

Autor: Z.L.