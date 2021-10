ŠTA AKO MU JE 'MANJI' OD PROSEKA? Ovo su s*ks poze i trikovi, od velike su koristi!

Ako mu je manji od proseka:

Iako većina žena, htele to priznati ili ne, voli obdarene muškarce, postoje i one kojima su muškarci sa manjim penisom bolji ljubavnici. Teorija zašto je to tako kaže kako se oni, da to nadoknade, više trude u razvijanju oralnih seksualnih sposobnosti ili ručnog zadovoljavanja žene.

– Veličina nije bitna ako muškarac zna biti kreativan. Osim toga, većina živčanih završetaka nalazi se u prvoj trećini vaginalnog kanala i gotovo svi penisi ispunjavaju taj uslov – objasnila je Cox,

Trikovi:

Ako mu je zaista manji, to prećutite

Ako je zaista ispod proseka, besmisleno je da mu to ‘nabijate na nos’. Umesto toga mu recite da vam se sviđa način na koji jedno drugome pašete, ili da vam je oralni seks puno važniji, a da on briljira u tome.

Recite mu da vas veličina njegovog penisa ne brine, pa da ne bi trebala brinuti ni njega. Ponovite to svaki put kad to spomene. Ne dopustite da ga to muči.

Napominjete mu da doživite orgazam i pre penetracije

Penetracija ionako nije najvažnija za žene – većina žena ne može da doživi orgazam samo od vaginalne penetracije. Neka vas dovede do orgazma koristeći ruke, jezik ili seksualnu igračku.

Poigrajte se s vibratorom

Vaginalni kanal takođe ima živčane završetke, ali klitoris ih ima mnogo više. Zato se usredotočite na stimulaciju klitorisa.

Pažljivo s lubrikantima

Upotrebite dovoljnu količinu da vam bude udobno, ali pazite da ne preterujete jer će vam samo smetati.

Dodajte jastuke

Čvršće je bolje. Jastuk stavite ispod sebe, kad god je on na vrhu.

Vežbajte mišiće maternice

Mišići dna karlice najvažniji su za ovaj deo. Zato, ne zaboravite da radite Kegelove vežbe za jačanje tih mišića. Omogućiće vam jači orgazam i još ugodniji seks za vas i vašeg partnera. Mišiće možete prepoznati tako da ih stisnete dok pokušavate urinirati. Kada ste ih prepoznali stisnite ih i držite dok ne nabrojite do tri. Napravite najmanje tri takva seta i 15 do 20 ponavljanja dnevno.

Probajte analni seks

Ako uživate u analnom seksu, muškarci s ‘manjim alatom’ idealni su za vas. S njima ćete puno više uživati u analnom seksu jer su kreativniji.

Isprobajte ‘unapređenu misionarsku pozu’

Eksplozivni vrhunac najlakše se postiže takozvanom tehnikom koitalnog usklađivanja, unapređenom misionarskom pozom. Nakon penetracije, skupite noge (ispružene) i pozicionirajte ih između nogu partnera. Na ovaj će način partner telom i penisom stvarati trenje i pritisak koji će ravnomerno stimulirati klitoris tokom penetracije.

Poze:

‘Doggy poza’ – Ova je poza koja omogućuje duboku penetraciju, a muškarac određuje brzinu i dubinu. Vrh njegova penisa direktno stimulira osetljivi prednji dio vagine i G tačku. Ako privučete noge bliže jednu drugoj, tada se pojačava pritisak na klitoris, a istovremeno i povećava ugao za dublju penetraciju.

Čak i ako je penetracija plitka, verovatno će pogoditi prednju vaginalnu stenku, što je vrlo osetljivo. Takođe, možete se nagnuti preko nečega npr. preko ruba kauča. To će omogućiti dublju penetraciju.

Misionar – Za ovu pozu možete koristiti i kućni nameštaj, samo trebate paziti da je prave visine i da je dovoljno čvrst. Kuhinjski stol je često dobar izbor.

Lezite na leđa, a on neka bude između vaših nogu. Neka vas malo podigne i ruke stavi na vašu zadnjicu. Podignuti noge na partnerova ramena, jer će to omogućiti još dublju penetraciju i intenzivniju stimulaciju. Noge možete staviti i na njegova prsa.

Kako bi pozu učinili manje izazovnom stavite više jastuka ispod kukova kako bi dobili isti efekt. Za još bolji osećaj stavite obje noge na jedno njegovo rame, tako da se karlica nagne.

Poza rašireni orao – Legnite na leđa, podignite noge i povucite ih prema ramenima koliko god možete, šireći ih u slovo V. On neka leži na vama, sa skupljenim nogama. Ova poza je najbolja za intenzivnu i duboku penetraciju.