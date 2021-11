URBANI MIT ILI ISTINA: I grudi mogu da DOŽIVE ORGAZAM

Ako je vaša prva reakcija na naslov bila: „Šalite se“ znajte da niste sami. Orgazam grudi ili orgazam bradavica, kruži kao urbani mit među grupama žena i muškaraca, međutim, to je vrlo stvaran način seksualnog vrhunca koji može biti praćen i izlučevinama.

Grudi i orgazam

Prema studiji objavljenoj u časopisu Science of Relationships, stimulacija bradavica aktivira područje mozga poznato kao genitalni korteks. Ovo je ista oblast mozga koja se aktivira stimulacijom klitorisa, vagine i grlića materice. To znači da se čini da ženski mozak na isti način obrađuje stimuluse iz dojke i bradavica i one od stimulacije njihovih genitalija. Tokom ovog vrhunca, dojke možda čak luče tečnost, što može zvučati čudno, ali nauka potvrđuje da može i da je savršeno normalno.

Pa šta luči dojka?

Sve zavisi od toga da li ste trudni, dojite ili niste. Ako NISTE trudni i ne dojite, vaše grudi mogu proizvesti retku, mutnu, prljavo belu ili bistru, lepljivu tečnost. Uzrok ovih sekreta je kontakt-iritacija od odeće ili seksualno uzbuđenje. Količina ove tečnosti je toliko mala da je vaš partner možda neće ni primetiti.

Ako su sekrecije povezane sa oslobađanjem oksitocina, obično tečnost oslobađaju obe bradavice. „Ako imate sekret samo iz jedne bradavice, to je obično znak problema i trebalo bi da se obratite lekaru, jer može ukazivati na infekciju ili rak dojke. Naročito ako primetite nešto neobično u grudima, kao što je nova kvržica ili čudna tekstura“, naglašavaju doktori.

Izlučivanje tokom orgazma kod dojilja

Međutim, ako dojite, stvari se menjaju. Isti hormon koji je odgovoran za oslobađanje mleka takođe se oslobađa kada doživite orgazam, što znači da ako dojite, vaše telo može lako da pobrka ta dva iskustva. Oksitocin je hormon koji je odgovoran za refleksno spuštanje majčinog mleka, kao i za orgazam i kontrakcije materice tokom porođaja.

Kada žena doji i ima seks, njeno telo može refleksno da "izbaci" mleko tokom orgazma. Naravno, postoje i drugi parametri koji utiču na to koliko dugo dojite, koliko mleka uopšte proizvodite, itd. Međutim, doktori objašnjavaju da možda postoje načini da se curenje dojke svede na minimum: „Ove sekrecije možete sprečiti tako što ćete dojiti ili ispumpati mleko pumpom za dojke pre seksa. Takođe možete nositi grudnjake ili jastučiće za grudi ili samo pritiskati 5 do 10 sekundi dok sekret ne prestane".

Izlučivanje tokom orgazma kod trudnica

Konačno, ako ste trudni i tokom orgazma imate sekret iz grudi, nemate razloga za brigu. Trudnice mogu imati sekret iz kolostruma, vrste majčinog mleka koje se proizvodi tokom drugog tromesečja trudnoće. Ovo se dešava dok dojka prolazi kroz različite razvojne faze pripreme za dojenje. „Ako imate sekreciju kolostruma tokom trudnoće, ne brinite – vaše telo će nastaviti da proizvodi više za vašu bebu kada se rodi. Lučenje kolostruma može se javiti noću (što je češće), ali i tokom dana. I, naravno, tokom orgazma.

Kada posetiti doktora

Postoje, međutim, neki razlozi zbog kojih se ovi sekreti – tokom orgazma ili na neki drugi način – mogu učiniti zabrinjavajućim. Ako lučite značajnu količinu kolostruma tokom trudnoće, konsultujte se sa svojim lekarom. Isto tako, ako ne dojite ili niste trudni i imate sekret samo iz jedne dojke, dobra je ideja da posetite svog lekara kako biste isključili bilo kakve probleme. Takođe krv u ovim sekretima, čak i ako dojite, nije normalna.

Dakle, da rezimiramo. Da, vaše grudi mogu imati orgazam, da mogu imati sekret i da ovo je sasvim normalno. I dok možete da sledite gore navedene korake da sprečite (koliko je to moguće) ove sekrecije, uvek imate mogućnost da uživate u njima, kao u još jednom „neurednom“ delu seksa.