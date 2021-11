Kažu da je ovo NAJVEĆA KARAKTERNA RAZLIKA između ljubitelja pasa i ljubitelja mačaka

Zahvaljujući naučnicima koji su 2017. analizirali Fejsbuk profile oba tabora, sada znamo koje su to razlike.

Da li su ljubitelji mačaka zaista nezavisniji? Da li su ljubitelji pasa zapravo više prijateljski raspoloženi? Prilično smo sigurni da to još uvek zavisi od osobe, ali jedno se sa sigurnošću može reći, a to je da postoji razlika između njih. Zahvaljujući naučnicima koji su 2017. analizirali Fejsbuk profile oba tabora, sada znamo koje su to razlike.

Ispostavilo se da ljudi s psima zaista imaju više prijatelja – u proseku 26 više nego ljudi s mačkama. Ali ljudi s mačkama, nemojte žaliti. Kako sada stoji, ljubitelji mačaka zapravo su češće pozivani na društvena okupljanja, verovatno kao rezultat njihovih manjih grupa prijatelja. Dakle, premda možda nemate najveću grupu prijatelja, imaćete više vremena da ga provedete s njima (ako baš niste previše zauzeti sedenjem s mačkom u krilu i knjigom u ruci).

Jesu li ljubitelji mačaka zapravo skloni da se više družite s drugim ljubiteljima mačaka? Prema nalazima istraživanja, da, zaista jesu. Ljudi koji obožavaju ta mala ružičasta stopala i nosiće skloniji su druženju i prijateljstvu s ljudima koji takođe vole male mačke, prenosi Miss7.

S druge strane, čini se da su ljudi s psima spremniji da se sprijatelje se s drugima van svog kruga ljubitelja pasa, što znači da izgleda kao da bi zapravo mogli da budu u „društvenijoj“ kategoriji od ljudi s mačkama.

Još jedna nuspojava ljubavi prema mačkama? Sklonost da su ljubitelji mačaka samci češće od vlasnika pasa. Prema Fejsbuku, oko 30 posto vlasnika mačaka su samci, u poređenju s oko 24 posto vlasnika pasa. To je marginalno i uopšte ne pridonosi ideji stare usedelice. A opet, možda su obožavaoci mačaka jednostavno izbirljiviji kada je u pitanju izbor ljudi.

Još jedan zanimljiv deo zaključka bio je da ljubitelji mačaka više naginju fantasy/sci-fi kategorijama zabave, dok ljubitelji pasa uživaju u romantici i ljubavi. Ljudi s psima voli da pogledaju srceparajući porodični film, dok ljudi s mačkama uživaju da gledaju tim muškaraca koji istražuju svemir.

Još jedno jedinstveno otkriće? Ljubitelji mačaka hrle u gradove, dok se ljubitelji pasa češće nalaze u ruralnim i prigradskim područjima.

Međutim, naučnici su se složili da postoji jaka mešavina oba tipa svuda, i da je teško odrediti gde završava jedno područje, a počinje drugo. To bi moglo da bude teško odrediti isključivo iz nečijeg izbora kućnog ljubimca, ali definitivno povlači neke čvrste granice između dve strane. Ljubitelj mačaka će ostati ljubitelj mačaka, a ljubitelj pasa će i dalje voleti svog psa, ali svi se možemo složiti da su, bez obzira na sve, kućni ljubimci zaista super.