Ako imate visok pritisak, na ovu hranu zaboravite! Napravićete sebi JOŠ VEĆU ŠTETU

Ukoliko želite svoje zdravlje da držite u svojim rukama i pod kontrolom, vreme je da postanete svesni koje to namirnice nisu vaši saborci. Otkrivamo listu namirnica na koje bi posebno bi trebalo da obrate pažnju ljudi koji imaju problema sa visokim krvnim pritiskom.

Ako patite od visokog krvnog pritiska, znajte da niste sami. Od visokog krvnog pritiska u svetu boluje svaki peti, a u Srbiji svaki drugi stanovnik, a radi se o opasnom okidaču za moždani udar. Mnogi koji imaju visok pritisak toga čak nisu ni svesni, jer ponekad nema mnogo očiglednih simptoma.

Ipak, postoje određene mere koje možete preduzeti, a to počinje od hrane koju jedete otkriva Eatthis. Evo liste najgorih namirnica za visok krvni pritisak.

Čips

Postoji mnogo dokaza da je visok unos natrijuma povezan sa povećanim rizikom od razvoja visokog krvnog pritiska. Jedna studija je otkrila i potvrdila vezu između konzumiranja čipsa i srčanih bolesti.

Pica

Žao nam je što to moramo da kažemo, ali pica je još jedna namirnica koja ne pomaže ni vašem srcu ni krvnom pritisku. Ne samo da ima gomilu natrijuma, nego je i upakovana u zasićene masti.

Pomfrit

Krtolice koje su pržene do zlatnog hrskavog savršenstva mogu imati odličan ukus, ali su izuzetno loše za vaš krvni pritisak. Puni su masti i soli, što može rezultovati salcetom na stomaku, a ako imate više masti koja se nagomilala i deluje kao šlauf, vaš krvni pritisak, nivo šećera u krvi i nivo holesterola će biti viši nego što bi trebalo. Istraživači sa Harvardske medicinske škole su čak analizirali obroke više od 187.000 muškaraca i žena u tri studije. Otkrili su da su oni koji jedu četiri ili više porcija pomfrita nedeljno, izloženi čak 17% većem riziku od visokog krvnog pritiska.

Gazirani sokovi

Nije tajna da gazirani sokovi nisu baš idealno piće, ali ako vam treba još jedan razlog da se rešite flaša sokova iz kuhinje, neka ovo bude to. Jedno istraživanje je pokazalo da su oni koji piju više od jednog gaziranog pića ili drugog napitka zaslađenog šećerom svaki dan, imali viši krvni pritisak. Dalje ih to dovodi u veći rizik od kardiovaskularnih problema. To je samo jedan od neželjenih efekata gaziranih pića.

Prerađevine iz supermarketa

Šunke, kobasice, salame su često puni natrijuma i uglavnom sadrže konzervans natrijum nitrat. Nitrati su zapravo povezani sa potencijalnim rizikom od srčanih bolesti. Poželećete da preskočite te pozamašne sendviče pune prerađevina!

Alkohol

Ako imate naviku da sipate sebi nekoliko pića svake večeri da se malo opustite, možda bi trebalo da razmislite dvaput. Preporučuje se ograničavanje ovog napitka jer konzumiranje previše alkohola zaista može podići vaš pritisak.

Dresing za salatu

Možda niste ni svesni posledica svog omiljenog preliva za salatu kupljenog u prodavnici, ali postoji velika šansa da ćete pronaći jedan neočekivani sastojak – kukuruzni sirup sa visokim sadržajem fruktoze. Ako je vaša ishrana prepuna šećera, uključujući HFCS, imate veći rizik od gojaznosti i visokog krvnog pritiska.

U stvari, jedna studija je otkrila da velike količine fruktoze iz dodatog šećera mogu dovesti do povećanja rizika od pojave visokog pritiska. Dakle, ako vaš pritisak već nije onoliki koliki treba da bude, dobro čitajte sastojke i pazite se skrivenog šećera.

Krofne

Preporučuje se da dodati šećeri iznosi manje od 10 posto od sveukupnih kalorija koje unosite u toku dana. Postoji velika šansa da većina konzumira više od toga svakodnevno, a ako se za doručak i desert odlučite za krofne, već ste u opasnoj zoni. Sav ovaj dodatni šećer nije dobar za zdravlje srca, a jedno istraživanje je pokazalo da povećana potrošnja dodatog šećera može biti povezana sa negativnim faktorima kardiovaskularnog zdravlja kao što je viši krvni pritisak.

Kineska brza hrana

Znamo, ovo je hrana za koju niko ne želi da se nađe na ovoj listi. Nažalost, kineska hrana za poneti često je prepuna šećera, masti i soli, a sve to može povećati rizik od visokog krvnog pritiska.

Brza hrana

Ovo svi znamo, ali malo žmurimo kada su usputni hamburgeri ili kobaje u pitanju. Stanite na kočnicu ako se nađete u autu sa željom da odete do obližnjeg fastfuda, posebno ako već imate visok krvni pritisak. Ovi hamburgeri, sendviči bogati mesom i druge kalorijske bombe su preopterećene mastima, zasićenim mastima i natrijumom. Jedna studija iz 2019. čak dokazuje da konzumacija brze hrane direktno podiže krvni pritisak, prenosi Zadovoljna.rs.

Zamrznuta gotova jela

Zamrznute večere su brze i jednostavne, što je odlično za one dane kada nemate puno vremena, a ni volje, da nešto sami skrčkate u kuhinji. Nažalost, dosta ovih obroka je puno natrijuma. Tako da često jedenje ovih zamrznutih obroka može pogoršati vaš pritisak. Klonite ih se.