NISTE SVESNI ŠTA SEDENJE RADI VAŠIM VENAMA! Doktor upozorio: Mogu da se stvore i krvni ugrušci, a evo koji su SIMPTOMI

Višesatno sedenje nikako nije dobro, a ako primetite ove simptome, zdravlje vam je ugroženo!

Svi znamo da sedenje u trajanju od sedam-osati nije dobro po zdravlje. Nažalost, zbog savremenog načina života ponekad nemate mnogo izbora, posebno ako vaš posao zahteva sedenje.

Naravno, ustajemo da povremeno protegnemo noge, ali činjenica je da mnogi od nas veći deo dana provode "na zadnjici", što je zaista užasno loše.

Profesor Mark Vajtli upozorava da višesatno sedenje može ozbiljno da naruši zdravlje vena u nogama.

"Sedenje po više sati smanjuje aktivnost mišića u nogama, utičući na protok krvi u venama nogu", kaže on. "Krv se tako usporava, postaje kiselija, a mogu čak i da se stvore ugrušci. Povećana kiselost krvi usled venskog zastoja izaziva zapaljenje i nelagodu u donjem delu nogu".

Ukoliko se ovo stanje ne leči, dr Vajtli kaže da se mogu pojaviti otoci na nogama i diskoloracija.

"Kada zapaljenje izazove crvenilo na koži i svrab, to se zove venski ekcem. Ako koža postane braonkasta, to se naziva hemosiderin. Ukoliko tkivo postane tvrdo, to se naziva lipodermatoskleroza".

Previše sedenja je opasno

Većina ljudi je svesna da fizička neaktivnost može da dovede do stvaranja krvnih ugrušaka u venama nogu. Simptomi koji mogu da ukažu na to je osećaj poput grčeva u nogama ili to da je koža topla na dodir preko odeće koju nostie. Međutim, stvaranje ugrušaka ne mora da pokaže nikakve simptome.

"Opasnija od njih, tromboza dubokih vena nogu je dobro poznata, iako je zapravo ređa od tromboze površinskih vena", kaže dr Vajtli.

U mnogim slučajevima tromboze dubokih vena, prvi znak su svrab i oticanje u donjem delu nogu, koji se pogoršavaju kada pomerate nogu u zglobu. Međutim, ponekad je oticanje veoma blago ili čak neka nikakvih vidljivih simptoma.

Ukoliko ste zabrinuti da možda imate ovaj zdravstveni problem, dr Vajtli kaže da odete na pregled jer "nelečena tromboza dubokih vena može da dovede do ozbiljnih komplikacija, poput plućne embolije".

Trombooza površinskih vena se javlja mnogo češće i lakše ju je dijagnostikovati jer se najčešće manifestuje tvrdim, crvenim i bolnim izbočinama na nogama.

Kako da sačuvate zdravlje

Srećom, postoji mnogo stvari koje možete da uradite kako biste sprečili da dođe do razvoja ovih zdravstvenih stanja.

"Zvuči jednostavno, ali podizanje nogu je veoma efikasno u poboljšanju cirkulacije. Podizanjem nogu, dok sedite, ublažićete pritisak u nogama i sprečiti pojavu proširenih vena i krvnih ugrušaka", kaže dr Vajtli.

Osim toga, i neke veoma jednostavne vežbe mogu da pomognu.

"Svakih pola sata ustanite i vežbajte listove tako što ćete se iznova peti na prste u trajanju od 60 sekundi", savetuje doktor.

On ističe da je fizička aktivnost veoma važna, posebno za one kojima posao podrazumeva sedenje, a vežbe niskog intenziteta, poput joge, sjajne su za poboljšanje cirkulacije.