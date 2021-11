BRAK VAM JE U KRIZI? Spasite ga uz ovaj trik za samo 5 MINUTA

Biti u braku sa nekim deceniju, dve pa čak i tri i više čini se kao nemoguća misija u novije doba.

Već pri prvim problemima, parovi imaju tendenciju da se razilaze i traže spas u nekim drugim ljudima. Ono sa čim ostaju je pitanje, kako je starijim generacijama to polazilo za rukom? Gledajući na parove koji se u svojim 80-tim i dalje drže za ruku dok šetaju parku, ne možete a da ne pomislite “definitivno nešto radim pogrešno”, ali šta?

Možda ste već i bili kod bračnog terapeuta, sami ili sa partnerom i ako se stvari među vama nisu dramatično popravile šanse su da ćete nastaviti da dolazite na sesije u nadi da ćete se pomeriti sa mrtve tačke. Baš kao što krov vaše kuće ili vaš automobil zahtevaju održavanje, tako je i vaš brak – podložan kvarovima. Donosimo vam s toga danas u redovima koji slede trikove za spašavanje braka, sa kojima ne možete pogrešiti.

Australski psiholog Belinda Vilijams kaže kako je najjednostavnije vratiti iskru u brak tako što ćete ga svaki dan začiniti s nekoliko „mikro trenutaka“ tj. petominutnih isečaka u kojima parovi uzimaju vreme kako bi se povezali.

Zamena presude autentičnom radoznalošću predstavlja aktivan način za poboljašnje odnosa u braku. Na ovaj način partneru stavljate do znanja da ga ne osuđujete već da mu pokazujete da vam je stalo. Kada slušate šta on ima da kaže, sa dozom radoznalosti u sebi, i bez trunke osuđivanja njegovih misli i stavova dajete mu prostor da bude ono što jeste.

NASMEJTE SVOG PARTNERA MAKAR JEDNOM DNEVNO

Kada veze postanu previše krute i zategnute parovi vrlo lako zaborave kako im je nekad bilo zabavno zajedno. Ako makar na trenutak ostavite po strani sve probleme koje imate i nađete način da nasmejete voljenu osobu, to je veliki plus za vaš brak. Smeh je prirodan lek za ublažavanje napetosti i stresa, a činjenica da ste se potrudili oko njega signaliziraće mu da i on uradi isto, i popravi vaš dan.

NAIZMENIČNO RAZGOVARAJTE I SLUŠAJTE ŠTA ON IMA DA KAŽE

Ovo je moćna alatka sa kojom ako znate kako da rukujete imate velike šanse da spasete svoj brak. Ona osigurava da svaki partner bude ispoštovan i da se njegove misli i osećanja vrednuju jednako. Kada povedete razgovor, nevezano za temu, nastojte da govorite naizmenično. Kao što vi želite da vas on čuje i shvati, tako mora da vam bude bitno sve što on ima da kaže.