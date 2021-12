Mleko i BANANE USPORAVAJU VARENJE, sir i povrće izazivaju NADUTOST: Najveće GREŠKE u kombinaciji namirnica

Dovoljno je bilo iznenađujuće otkriće nutricinosta da luk i roštilj nikako ne idu zajedno već se uz omiljeno srpsko jelo preporučuje kupus ili zelena salata, a sada stiže još jedan gastro šok - mešanje paradajza i krastavaca u salati nije preporučljivo! Stručnjaci tvrde da se u istoj kombinaciji gube hranjivi sastojci.

Ova kombinacija u jednoj salati dovodi do uništavanja vitamina C u paradajzu. Takođe , ovo povrće nema jednako vreme varenja, pa kada se uzimaju u isto vreme, postoji velika mogućnost da dođe do fermentacije u želucu, što kasnije može da izazove bolove, grčeve i nadutost. Zato nutrcinosti savetuju da zaboravimo omiljenu nam šopsku salatu i da u paradajzu i krastavcu uživamo, ali samo odvojeno.

Testeina i sir

Zaboravite na makarone sa sirom. Testenina obiluje skrobom koji se drugačije vari od proteina, a zadržavanje u želucu izaziva fermentaciju.

Voće nakon obroka

Voću treba dosta vremena da se svari, a ako ga jedete odmah nakon obroka, zadržaće se u želucu duže i izazvati refluks i druge probavne probleme.

Povrće i sir

Sa ovom kombinacijom povećavate rizik od nadutosti.

Dinja i lubenica

Često u voćnu salatu ubacimo svo voće koje imamo u kući, ali ove voćke bi trebalo da se konzumiraju odvojeno.

Banane i mleko

Ova kombinacija usporava varenje.

Voće i jogurt

Mnogima omiljena kombinacija za doručak, usporava varenje i oštećuje crevnu floru.

Autor: Z.L.