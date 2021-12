ISPOVEST LJUBAVNICA: 'Za Božić mi poklanja kuću i RAZVOD od žene!'

Praznično razdoblje je vreme kada ljudi često dolaze u iskušenja da varaju svoje partnere.

To dokazuje i anketa koja je nedavno sprovedena kako bi se otkrilo da li je varanje za praznike samo mit ili činjenica.

U anketi koju je sproveo "Illicit Encounters", stranica za pronalaženje partnera, 85 posto ih je reklo da su se zbog praznika osećali više strastveno, prenosi The Sun.

Tri žene iznele su svoja ljubavna iskustva. Prva ljubavna zavrzlama tiče se poduzetnice Rebeke Džejn (37) koju je pekla griža savest nakon što je Božić provela s decom svog oženjenog ljubavnika.

"Upoznali smo se na poslu i započeli našu vezu 2020. Isprva je bilo prekrasno, ali Božić je bio početak kraja. Shvatila sam da ovaj čovek nije moj i nisam mogla da prestanem da razmišljam o razaranju njegovog braka", rekla je Rebeka koja nije mogla da se nosi s činjenicom da bi ona mogla da bude krivac za uništavanje života njegove dece.

"Odjednom sam shvatila šta radimo i koliko bi ljudi moglo biti povređeno pa sam odlučila da okončam stvari posle Božića", rekla je Rebeka koja je nakon prekida napustila kompaniju u kojoj je radila sa svojim ljubavnikom.

Rebeka je ispričala da je kasnije za cijelu aferu saznala njegova žena koja je bila jako uznemirena.

"Napisala je pismo mojim roditeljima u kojem je rekla kako je razočarana u mene i kako mi je verovala. Kad pogledam unatrag, poželela bih da sam ga odbila kada mi je rekao šta oseća prema meni", priznala je Rebeka.

Recepcionerka, Keti Nikols (23) voli da bude ljubavnica.

"Dobijam skupe darove i časte me otmenim, romantičnim večerama. Ali može biti i prilično usamljeno. Viđam se sa svojim oženjenim ljubavnikom dve godine. On je u četrdesetima i vodi posao upravljanja nekretninama", ispričala je Keti koja mu ponekad zamera to što puno vremena provodi sa svojom porodicom.

Međutim, ova mlada devojka je rekla da joj se božićno vreme uvek isplati jer nakon druženja s porodicom njen ljubavnik odlazi s njom na nekoliko dana u otmene hotele.

"Ne osećam se krivom. Kaže da je bolji muž nakon što me vidi, jer je srećniji, pa se zbog toga osećam bolje. Moji prijatelji se brinu da ću se vezati pa ću očekivati da ostavi ženu i decu, ali neću. Uživam da budem ljubavnica jer imam vrhunske benefite, to mi je dovoljno", ispričala je Keti.

Ema Rivet (26) koja radi u kol centru, želi da provede praznike odvojeno od svog oženjenog ljubavnika, ali joj je cilj da mu bude jedina žena do sledećeg Božića.

"Odbijam da budem tipična uplakana ljubavnica za Božić. Ja sam moderna žena i biti u bilo kojoj vezi znači žrtvovati se i dati jedno drugom prostora. Nisam nameravala da izlazim s oženjenim muškarcem. Upoznala sam ga i zaljubila sam se", rekla je Ema.

Ova mlada djevojka je ispričala da joj je ljubavnik obećao da će napustiti ženu nakon Božića, to joj je potvrdio tako što je već kupio kuću za njih dvoje:

"Zato sam ovog Božić srećna, iako sam sama. Ljubavniku sam dala vremena da provede sve praznike sa svojom porodicom i prijateljima, to je test za naš odnos. Ako me moj muškarac izneveri, završiću ponovno slobodna. Ako to ne učini, onda će nam, kao paru, biti super", priznala je Ema koja je svesna i toga da njen ljubavnik možda neće ostaviti ženu.