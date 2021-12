Stručnjaci savetuju: Ovo je značaj kombinacije vitamina D3 i K2 za zdrave kosti!

Da bismo vam pomogli da razumete kako nastaje i šta možemo da uradimo kako bi sprečili posledice osteoporoze, razgovaramo sa prof. dr Emilijom Dubljanin Raspopović, specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalistom medicine bola iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Da li ste znali da je osteoporoza najčešći uzrok preloma kod žena u postmenopauzi i starijih muškaraca?

Zašto nastaje osteoporoza?

Osteoporoza je “tiha” bolest, jer pacijenti tipično nemaju simptome niti pretpostavljaju da boluju od ove bolesti sve dok ne dođe do preloma kostiju ili preloma jednog ili više kičmenih pršljenova. Nastaje kada dođe do smanjenja mineralne koštane gustine i koštane mase ili kada se promene kvalitet i struktura kostiju. To dovodi do smanjenja koštane snage i povećava rizik od nastanka preloma kostiju. Prelomi mogu nastati u svim kostima, ali se karakteristično javljaju u kostima kuka, kičmenih pršljenova i ručnom zglobu. Simptomi preloma kičmenih pršljenova su jak bol u leđima, gubitak telesne visine, i pogrbljen položaj kičme (kifoza). Kosti zahvaćene osteoporozom postaju toliko krte, da prelomi nastaju spontano ili kao posledica male traume, kao što je npr. pad sa sopstvene visine. Uobičajene aktivnosti, kao što su savijanje i podizanje, takođe mogu uzrokovati prelom.

Koji su faktori rizika za nastanak osteoporoze?

Postoje faktori rizika na koje se ne može uticati, kao što su pol, godine i genetsko opterećenje za nastanak osteoporoze i preloma. Međutim, postoje mnogi aspekti u načinu života koji mogu uticati na razvoj i sprečavanje osteoporoze. Nedostatak fizičke aktivnosti može da pospeši gubitak koštane mase. Ovakav način života takođe utiče na lošu fizičku kondiciju, što povećava rizik od pada i nastanka preloma. Hronična konzumacija alkohola u velikoj meri doprinosi riziku od nastanka preloma. Ishrana siromašna kalcijumom i vitaminom D još od najranijeg detinjstva pa sve do odraslog doba povećava rizik za nastanak osteoporoze i preloma. Adekvatan unos proteina jednako je važan za koštano zdravlje i prevenciju osteoporoze.

Kako se postavlja dijagnoza?

Zlatni standard za postavljanje dijagnoze osteoporoze je merenje mineralne koštane gustine (DEXA). To je brz, bezbolan i neinvazivan test kojim se procenjuje mineralna koštana gustina u predelu kuka i kičme.

Šta možete da uradite da sprečite osteoporozu?

Veoma je važno preduzeti sve korake koji mogu smanjiti rizik za nastanak osteoporoze i preloma. Kao prvo, ostanite fizički aktivni. Trudite se da hodate što je više moguće i radite vežbe sa opterećenjem. Vodite računa da alkohol konzumirate umereno. Prestanite sa pušenjem.

Posebno je važno da vodite računa o adekvatnom unosu kalcijuma, vitamina D i proteina, koji su neophodni za održavanje normalnog koštanog metabolizma i koštane gustine. Preporučeni unos kalcijuma iznosi 800-1000 mg dnevno kod žena i muškaraca starijih od 50 godina. Kalcijum se lako unosi putem ishrane. Mleko, jogurt i većina sireva su naročito bogati kalcijumom. Ove namirnice bogate su i proteinima. Brokoli, određene vrste ribe (losos i sardina) i određene vrste voća i orašastih plodova takođe su bogate kalcijumom.

Preporučena dnevna doza vitamina D kod muškaraca i žena starijih od 50 godina je 800-1000 IJ za ljude. Glavni izvor vitamina D su sunčevi zraci. Nažalost, nedovoljnost sunca tokom čitave godine, korišćenje krema sa zaštitnim faktorima, smanjena mogućnost kože da stvara vitamin D u poznim godinama samo su neki od faktora koji otežavaju dovoljnu sintezu vitamina D. Mali broj namirnica je prirodno bogat vitaminom D, zbog čega se samo 20% ukupno potrebnog vitamina D može uneti putem ishrane. Sve ove činjenice dovode do toga da je nedovoljnost vitamina D široko rasprostranjena u opštoj populaciji i nameće potrebu za unosom vitamina D putem suplemenata.

Kako se unosi vitamin D putem suplemenata?

Vitamin D je neophodan za preuzimanje kalcijuma unetog putem ishrane. Kada se kalcijum apsorbuje iz creva, važno je osigurati da će biti ugrađen u naše kosti. Zbog toga se vitamin D3 optimalno unosi putem suplemenata koji u sebi sadrže i vitamin K2. Vitamin K2 ima dve važne funkcije. Prvo, on aktivira osteokalcin koji vezuje kalcijum iz krvi i ugrađuje ga u kost. Na taj način osigurava da se kalcijum ne taloži u mekim tkivima (krvnim sudovima, bubrezima...), već da se usmeri i ugradi u kost. Naučno je dokazano da pored toga vitamin K2 doprinosi smanjenju gubitka koštane mase, čime smanjuje i rizik od preloma.

