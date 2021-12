Medved, vuk, lav ili delfin? Proverite koji ste tip SPAVAČA i kako to utiče na vaš život

Da li se budite s prvim svetlom ili volite da spavate do kasno?

Bez obzira da li u krevet idete rano ili kasno, ili spavate malo, previše ili taman koliko treba, kvalitet spavanja je direktno povezan sa našim zdravljem.

A u je najvažnije da utvrdite kojem tipu spavača pripadate.



Američki stručnjak za spavanje, doktor Majkl Breus je osmislio hronotipove spavanja koje je podelio u četiri stila i povezao ih sa – medvedom, vukom, lavom i delfinom.

Kad saznate kojem tipu pripadate, biće vam lakše da se organizujete oko odlaska u krevet i buđenja, što pomaže u tome da budete produktivniji.

Medved

Oko 50 odsto ljudi spada u ovu kategoriju spavača. To su ljudi koji se često bude rano. Njihov energetski ciklus raste i pada sa suncem i najproduktivniji su na dnevnom svjetlu. Skloni su da se bude sa izlaskom sunca, a kako sunce posle podne počinje da zalazi, to ih čini prilično umornim do kraja dana.

Za ovaj tip spavača ključno je upravljanje unosom kofeina, kako bi izbegli narušavanje sna preko noći. Bilo bi dobro da se izbegava kofein posle ručka. Osim toga, buđenje u isto vreme svakog jutra pomoći će da pokreneute vaš prirodni fizički sat, što će poboljšati kvalitet i količinu sna.

Vuk

Vukovi obično ostaju budni do kasnih sati i spavaju do kasnih sati. Za njih je buđenje uutro večita borba. Ovaj tip čini oko 15 odsto populacije. Kod ovog tipa ljudi energija se podiže kasno tokom dana i najbolje razmišljaju noću.

Za razliku od medveda, ovom tipu spavača ujutro treba više kofeina kako bi se razbudili i nekako odradili početak dana. Osim toga, preporučuje se izlazak napolje na dnevno svetlo, što će vas razbuditi, dok zimi možete da koristite lampu koja imitira dnevno svetlo.

Vreme spavanja utiče i na hormone gladi. Ako ste neispavani, nivo hormona apetita, grelina, je visoka, dok je hormon leptin, koji nam daje osećaj sitosti, na niskom nivou. To znači da obično jedete više noću, što takođe može da prouzrokuje probleme sa debljanjem. Kombinacija svetlosti i vežbanja vukovima će pomoći da bolje spavaju.

Lav

Lavovi se takođe rano bude i lako zadremaju, ali redovno im je potreban popodnevni san kako bi se apunili energijom. Za razliku od vukova, lavovi se prirodno rano bude i više vole da ranije odu na spavanje, što bi mogao da bude problem ako je vaš partner vuk.

Oko 15 odsto ljudi spada u ovu kategoriju. Popodnevna dremka od dvadesetak minuta bi moga da bude veoma korisna za ovaj tip ljudi, jer je to za njih najproduktivniji način za podizanje energije u popodnevnim satima.

Ipak, dremanje suviše kasno (posle 15 sati) može da poremeti vaš san kasnije te noći, pa o tome treba voditi računa.

Ključ “super dremanja” je mala kafa, ili neko piće s kofeinom neposredno pre 20-minutnog dremanja, što je dokazano najefikasniji način da prekinete fazu umora u tom delu dana. Ipak, ako vam se drema tokom celog dana, potražite savet lekara. To bi mogao da bude znak poremećenog spavanja noću.

Delfin

Delfini su lagani spavači i noću se često bude, što znači da su tokom dana stalno umorni. U tu kategoriju spada oko 10 odsto ljudi. Vrlo je važno da na vreme počnete s pripremama za spavanje, i pogasite ekrane računara, mobilnog telefona i TV-a pre odlaska na spavanje, kako biste omogućili stvaranje hormona spavanja koji pomaže da brže zaspite.

Zamračite prostoriju u kojoj spavate, razmislite o upotrebi čepića za uši i maske za oči kako biste spriječili buku i svetlost da vas razbude. I topla kupka pre spavanja može da vam pomogne, a uveče je dobro da izbegavate alkohol i kofein.