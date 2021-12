ŽIVIMO U ZABLUDI! Evo zašto popularne DIJETE NISU ČUDOTVORNE, i zašto ih se treba KLONITI

Zato još jednom razmislite pre nego što se odlučite na restriktivne mere.

Ako ste i vi silno želeli da istopite višak kilograma u nekoj fazi ili to još uvek pokušavate, sigurno ste se puno puta sreli s brojnim mitovima kad su u pitanju dijete, poput onih da osobe koje uspeju da omršaju najčešće jedu litre supe ili ceo dan žive samo na voću.

Naravno, ništa od toga nije tačno, a u tekstu koji sledi otkrivamo koja su četiri najčešća mita o "čudotvornim" dijetama.

Bez obzira na to koliko su takve popularne dijete različite, svima im je zajedničko to da mogu da dovedu do brzog gubitka kilograma, ali na kraju ne uspevaju da zadrže postignutu kilažu.

Evo zašto takve dijete nisu čudotvorne i zbog čega treba da ih se klonite:

1. Nijedna popularna dijeta nije nova ili jedinstvena

Svako ko je nekoliko godina obraćao pažnju na popularne dijete verovatno je primetio da je svaka nova dijeta koja postane hit zapravo samo reciklirana i prepakovana verzija stare - pa ipak, svaka tvrdi da je posebna i jedinstvena.

Neke, na primer poput F-Faktor dijete, koja je izazvala neke kontroverze 2020. godine, fokusirane su na povećanje količine vlakana u ishrani. Na veb stranici ove dijete stoji da je to "jedini program za mršavljenje i optimalno zdravlje koji je stvorio dijetetičar, a koji se temelji na ishrani bogatoj vlaknima".

To jeste zdrav savet, ali i mnogo drugih uglednih zdravstvenih organizacija - poput američkog ministarstva poljoprivrede, Akademije za ishranu i dijetetiku ili Američkog udruženja za dijabetes - preporučuju prehranu bogatu vlaknima.

Ostali dijetalni načini ishrane reklamiraju svoju jedinstvenost dok druge dijete odbacuju - uprkos tome što imaju slične osobine.

Na primer, Dukanova dijeta, koja je proglašena najgorom u 2021. godini, priznaje da 95% ljudi koji je se pridržavaju vraćaju svu težinu, a i više od toga kad se vrate svojim starim prehrambenim navikama.

Naglašava se i da će Dukanova dijeta "redizajnirati prehrambene navike i pomoći da trajno stabilizirate svoju težinu". Međutim, slična je dijeti Južne plaže, jer obe nude plan ishrane s malo ugljenih hidrata koji zavisi od faza.

Naravno, to su samo dva primera s popisa brojnih hit dijeta koji imaju sličnosti.

2. Nutricionisti upozoravaju

Još jedna zajednička stvar mnogim hit dijetama je to što one "napadaju" i govore protiv određene hrane, a druge glorifikuju. Zapravo, većina se dijeta fokusira - bilo negativno ili pozitivno - na nekoliko odabranih vrsta hrane. Dijetetičari upozoravaju na ovakav način razmišljanja.

- Našem telu treba raznovrsna hrana - kaže Šana Spens, dijetetičarka iz Njujorka. Objašnjava da različita hrana ima različite vitamine i minerale, a ta raznolikost nas održava zdravima.

Ugljeni hidrati se razgrađuju u glukozu, primarni izvor energije našeg tela, i često dolaze s vlaknima koja održavaju naš probavni sistem u ispravnom radu.

- Potrebni su nam proteini za mišiće i masti za zaštitu organa i apsorpciju hranjivih materija - kaže Spens.

Većina današnjih pomodnih dijeta koristi pristup s niskim udelom ugljenih hidrata i visokim udelom proteina i baca senku na dijete s niskim udelom masti u prošlim decenijama. No dokazi pokazuju da dijete s niskim udelom ugljenih hidrata i visokim udelom proteina nisu ništa brže ili bolje za mršavljenje od onih s niskim udelom masti.

Dijete s niskim udelom masti, dijete s niskim udelom ugljenih hidrata i dijete s visokim udelom proteina dovode do približno iste količine gubitka težine u razdoblju od 12 meseci. Učesnici istraživanja na ovim dijetama takođe će verovatnije odustati od nje tokom godine od onih na dijetama koje se samo fokusiraju na unos manje kalorija, jer je mnogo teže pridržavati se onih restriktivnih.

3. Popularne dijete često prodaju proizvode, što je alarm za uzbunu

Mnoge dijete prodaju gotova jela u skladu s njihovim načinom ishrane - što uključuje, ali nije ograničeno, dijetu Južne plaže, dijetu F-Faktor, Atkins…

Čini se lakim i pristupačnim, ali razmislite: svako ko kreira "trendi" dijetu i prodaje proizvode takođe zarađuje mnogo novca. Američko tržište proizvoda za mršavljenje vredi neverovatnih 72 milijarde dolara, pa postoje stvarni finansijski podsticaji za stvaranje hit dijeta koje zatim nude knjige i proizvode.

S druge strane, saveti utemeljeni na dokazima, poput konzumiranja hrane pune kvalitetnih nutrijenata, a manje prerađene hrane, bolji su put ako tražite rezultate.

Američki stručnjak Sintija Sas ističe da je količina prerađene hrane i grickalica koju nude dijete problematična jer sprečava ljude da imaju zdravije mogućnosti u vidu sveže hrane.

Upozorava i da prerađeni dijetetski proizvodi takođe sadrže uobičajene alergene dok dijetalne grickalice takođe imaju tendenciju korišćenja intenzivnih zaslađivača, poput npr. stevije, a zauzvrat mogu da poremete regulaciju apetita ili učinie prirodnu hranu manje slatkom.

Kad je u pitanju prodaja dijetetskih proizvoda, važno je pozabaviti se i marketingom ovih proizvoda. Mnoge reklamne kampanje za mršavljenje prikazuju mlade i mršave osobe koje su aktivne i uživaju u tim proizvodima, što implicira da će nam oni pomoći da postignemo isti izgled.

Naravno, neće: ti ljudi ne izgledaju tako jer su na dijeti, izgledaju tako zbog svoje genetike, okolnosti, načina života. A i najverovatnije, uopšte nisu na dijeti koju reklamiraju!

4. Restriktivne dijete daju brze ali neodržive rezultate

Ako pretražite #keto na Instagramu, pronaći ćete hiljade ljudi koji tvrde da im je dijeta pomogla da izgube ogromne količine kilograma u kratkom vremenskom razdoblju - što je verovatno tačno.

Naime, istraživanja pokazuju da ljudi često izgube do 10 kilograma u prve dve nedelje na keto dijeti (s visokim udelom masti, umerenim proteinima, vrlo niskim udelom ugljenih hidrata). No, dugotrajna usklađenost jako je teška, a gubitak težine se smanjuje nakon ovih prvih nekoliko nedelja. Isto važi za sve restriktivne dijete.

- Dijete uvek počinju s puno uzbuđenja jer ljudi misle da je to pravi odgovor za njih. Uzbuđenje i entuzijazam vrlo brzo nestaju, pogotovo kad ljudi shvate koliko malo smeju jesti - kaže Sintija.

Postoje dokazi koji to potvrđuju. Analiza iz 2020. godine proučavala je 121 studiju mršavljenja i otkrila da većina ljudi na bilo kojoj dijeti za mršavljenje tipično gubi značajnu količinu kilograma nakon šest meseci, ali je vratila većinu te težine u sledećih šest meseci. I iako je usklađenost faktor, nije jedini.

Studija iz 2015. objašnjava da se vaše telo zapravo opire gubitku kilograma sagorevanjem manje kalorija, povećanjem proizvodnje grelina (hormona koji vas čini gladnim) i smanjenjem proizvodnje leptina (hormona zbog kojeg se osećate sito).

Na kraju, postoji toliko mnogo faktora koji doprinose vašoj težini i da li je moguće dugoročno mršavljenje. Većina studija o mršavljenju traje 12 meseci ili manje, pa je teško znati koliko je ljudi zapravo u stanju da smrša i zadrži postignuto.

Analiza iz 2014. godine bavi se čak 59 studijom mršavljenja i zaključak je da je najuspješnija dijeta svaka koje se osoba može pridržavati dugoročno. To bi moglo da izgleda drugačije za svaku osobu, ali održiv način prehrane ima nekoliko zajedničkih stvari.

Stručnjaci su nakon svega došli do jednostavnog zaključka: zdrav način ishrane je raznolikost jelovnika bogatog voćem, povrćem, proizvodima od celovitih žitarica i visokokvalitetnim belančevinama, a siromašan šećerom, rafiniranim žitaricama i prerađenom hranom, ističući da osobe koje imaju takav način prehrane lakše kontrolišu svoju težinu.

